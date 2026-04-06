Donacion i jashtëzakonshëm: 100 karroca nga Samy Dubai për Fondacionin “Heroina e Mirësisë” dhe personat në nevojë
Falë mbështetjes prej 44,506 eurosh, dhjetëra familje në Kosovë dhe rajon po fitojnë mundësi të re për lëvizje, dinjitet dhe jetë më të pavarur
Fondacioni “Heroina e Mirësisë”, nën udhëheqjen e drejtoreshës Shkurta Haxhiu, vazhdon misionin e tij humanitar duke sjellë mbështetje dhe lehtësim për familjet dhe personat në nevojë.
Falë një donacioni bujar nga Z. Samy Dubai, janë siguruar 100 karroca në vlerë prej 44,506 euro, të cilat janë shpërndarë për përfitues në komuna të ndryshme, duke përfshirë Skenderajn, Drenasin, Mitrovicën, Vushtrrinë, Prishtinën, Fushë Kosovën, Podujevën, si dhe Shkupin e Tetovën.
Solidariteti që ndryshon jetë
Ky donacion përfaqëson më shumë se një ndihmë materiale. Ai është një mesazh i fuqishëm solidariteti dhe kujdesi për ata që përballen çdo ditë me sfida të mëdha në jetën e tyre. Për shumë përfitues, këto mjete ndihmëse janë një hap drejt lirisë së lëvizjes, dinjitetit dhe një jete më të pavarur.
Organizata ka përmbyllur me sukses fazën intensive të shpërndarjes së këtyre mjeteve jetike. Brenda vetëm gjashtë ditësh angazhim të palodhshëm në terren, dhjetëra familje kanë pranuar tashmë ndihmën e tyre, duke sjellë lehtësim dhe buzëqeshje në shtëpitë e tyre.
Ky aksion humanitar nuk njohu kufij, duke prekur zemrat e njerëzve në shumë komuna dhe qendra, duke dëshmuar se solidariteti dhe humanizmi bashkojnë njerëzit përtej çdo distance.
Mesazh mirënjohjeje
Drejtoresha Shkurta Haxhiu ka shprehur mirënjohjen e thellë për donatorin, duke theksuar se ky akt nuk është vetëm ndihmë konkrete, por një shembull i fuqishëm i vlerave njerëzore.
“Ky angazhim i vazhdueshëm i fondacionit tonë po sjell shpresë dhe përkrahje për shumë familje, duke dëshmuar edhe një herë rëndësinë e humanizmit në shoqërinë tonë. Jemi pafundësisht mirënjohës ndaj Z. Samy Dubai për besimin dhe bujarinë e treguar”, u shpreh ajo.
Me këtë projekt, Fondacioni “Heroina e Mirësisë” rikonfirmon përkushtimin e tij për të qenë pranë atyre që kanë më së shumti nevojë, duke e shndërruar ndihmën në shpresë dhe vështirësitë në mundësi për një jetë më të dinjitetshme. /Telegrafi/