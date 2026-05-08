Dominimi taktik spanjoll: Gjashtë trajnerë arrijnë në finalet e garave evropiane në sezonin 2025/26
Sezoni 2025/26 e ka forcuar reputacionin e Spanjës si një fuqi e madhe në menaxhimin e futbollit, me gjashtë trajnerë spanjollë që i kanë udhëhequr ekipet e tyre përkatëse drejt finaleve evropiane.
Kjo arritje e jashtëzakonshme përfshin si garat e meshkujve ashtu edhe ato të femrave, me katër trajnerë që arritën në finalet e turneve të meshkujve dhe dy në Ligën e Kampionëve të Femrave.
Në garën kryesore të meshkujve, Ligën e Kampionëve, Mikel Arteta e ka udhëhequr me sukses Arsenalin drejt finales, ku do të përballet me bashkëkombësin e tij Luis Enrique dhe skuadrën e tij Paris Saint-Germain.
Ndërkohë, Liga e Evropës e sheh Unai Emery të vazhdojë historinë e tij të gjatë me këtë turne, duke e çuar Aston Villën drejt ndeshjes për trofe.
Në Ligën e Konferencës, Inigo Perez e ka udhëhequr Rayo Vallecanon drejt një paraqitjeje në finalen, e cila po llogaritet si befasia më e madhe evropiane.
— MARCA (@marca) May 7, 2026
Suksesi shtrihet edhe në Ligën e Kampionëve të Femrave, ku finalja do të jetë një betejë taktike midis dy trajnerëve spanjollë. Pere Romeu Sunyer do ta udhëheqë Barcelonën kundër Jonathan Giraldez, i cili e ka udhëhequr Lyonin drejt kulmit të lojës së femrave.
Ky sukses kolektiv nxjerr në pah një edicion historik për trajnerët spanjollë në të gjitha fazat më prestigjioze të kontinentit. /Telegrafi/