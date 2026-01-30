Dodik radikalizon retorikën: Ta shpallim pavarësinë e Republikës Serbe
Kryetari i SNSD-së, Milorad Dodik, në një konferencë për shtyp në Banja Luka u bëri thirrje hapur aktorëve politikë në Republikën Serbe që “së bashku të dalin nga Marrëveshja e Dejtonit” dhe të shpallin pavarësinë e këtij entiteti.
Në këtë mënyrë, Dodik përpiqet të mbetet politikisht relevant, duke rikthyer vazhdimisht në tryezë ide që nuk kanë asnjë shans për t’u realizuar.
“Që të mos çmendemi, unë propozoj të mblidhemi, t’i kundërvihemi Sarajevës, t’i kundërvihemi gjykatës, të shkojmë drejt autonomisë sonë më të madhe dhe drejt pavarësisë sonë”, tha Dodik.
Ai përmendi edhe shembullin e Grenlandës dhe fjalët e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për të drejtën e tyre për vetëvendosje, duke injoruar faktin se kjo territor e ka këtë dispozitë të parashikuar në ligjin e miratuar në vitin 2009, për të cilin ka dhënë pëlqimin edhe Danimarka, shkruan klix.ba.
“Kjo e drejtë për vetëvendosje është dhënë në konventat ndërkombëtare që janë pjesë përbërëse e Kushtetutës së Bosnje-Hercegovinës, të cilat nuk kanë dashur kurrë të lejojnë që të dalin në pah dhe të shihet se aty shkruan se konventat që mbështesin vetëvendosjen e popujve u japin këtë të drejtë edhe popujve në Bosnje-Hercegovinë”, shtoi ai.
Natyrisht, e drejta për vetëvendosje përmes Kartës së OKB-së, së cilës i referohet Dodik në këtë deklaratë, ka të bëjë me vetëvendosjen e brendshme të popujve, pra me të drejtën për mbrojtje brenda një shteti. Këtë mbrojtje serbët, si popull konstituiv, e kanë patjetër brenda Bosnje-Hercegovinës, ndërsa kjo pjesë e Kartës së OKB-së vetëm në një numër jashtëzakonisht të vogël rastesh (represion serioz ose dekolonizim) lidhet me vetëvendosjen e jashtme, pra me pavarësinë.
Dodik në këtë fjalim deklaroi gjithashtu se gjatë vizitës në Izrael i është “afirmuar më tej e drejta për vetëvendosje”, megjithëse nuk sqaroi saktësisht se për çfarë e kishte fjalën.
“Ne kemi miq. Ne kemi armiq, dhe ky është Sarajeva. Ne kemi armiq, Sarajeva politike. Ne kemi armiq, elitën liberale perëndimore. Duhet t’i ndërpresim disa procese. Duhet t’i ndalim të gjitha proceset që shkojnë drejt centralizimit të Bosnje-Hercegovinës, por ne nuk do të shkojmë atje”, tha ai.
Megjithatë, Dodik shkoi edhe më tej dhe e mohoi narrativën e mëparshme për “respektimin e plotë të shkronjës së Dejtonit”.
“Ne duam vetëvendosje. Ne do të duhet të mendojmë dhe u bëj thirrje njerëzve në Republikën Serbe të mendojnë që të mblidhemi, si pushteti ashtu edhe opozita, dhe të dalim nga Marrëveshja e Dejtonit dhe të kthehemi në gjendjen e Republikës që ishte para nënshkrimit të Marrëveshjes së Dejtonit”, tha kryetari i SNSD-së.
Ai deklaroi se “serbët në Dejton kanë humbur gjithçka”, duke përmendur si shembuj ushtrinë, policinë kufitare, taksat indirekte, si dhe faktin që janë imponuar prokuroria, gjykata dhe shërbimi inteligjent.
“Kjo duhet të kthehet nëse doni që ne të heqim dorë, qoftë edhe për një moment, nga rruga drejt vetëvendosjes”, tha Milorad Dodik. /Telegrafi/