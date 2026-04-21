“Do t’i tregoj nënës që amaneti ka shkuar në vend”, flet vëllai i Liridonës, Leonard Ademaj
Pas shpalljes së vendimit të gjykatës, që ndëshkoi me burgim të përjetshëm Naim Murselin dhe Granit Plavën, ndërsa Kushtrim Kokallën me 30 vite burg, vëllai i të ndjerës, Liridona Ademaj, Leonardi, deklaroi se veprimi i parë që do të bëjë është t’ia kumtoj lajmin nënës së tij.
Ai shtoi se ky vendim nuk ka rëndësi vetëm për familjen e tyre, por edhe për fëmijët e Liridonës, të cilët nuk do të kenë më mundësinë të shohin nënën e tyre.
“Do shkoj ta takojë nënën dhe t’i tregojë që përnjëmend amaneti i shkoj në vend. Naimi së bashku me Kushtrimin duke e zgjedhur Granitin si vrasës e kanë organizuar këtë krim. Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën edhe për fëmijët e saj të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre përjetësisht. Andaj ky dënim duhet të jetë edhe një mësim për të gjithë ata, të cilët mundohen apo krijonë mundësi që ta bëjnë një krim të tillë”, ka thënë Ademaj.
Ndryshe, sot Gjykata Themelore në Prishtinë shpalli aktgjykimin ndaj të akuzuarve për këtë rast, duke dhënë dënim të përjetshëm për Naim Murselin e Granit Plavën, kurse Kushtrim Kokalla u dënua me 30 vjet burgim. /Telegrafi/