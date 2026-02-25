"Do të ta plas kokën, kafshë, idiot", mësuesja ushtron dhunë ndaj nxënësve në Kamzë
Në shkollën 9-vjeçare “100-Vjetori i Pavarësisë” në Kamëz, disa prindër kanë denoncuar në redaksinë e emisionit investigativ “Stop” dhunën sistematike ndaj nxënësve të klasës së katërt nga mësuesja kujdestare Mine Hasani.
Nga pamjet e marra nga kamerat e fshehta, mësuesi i godet fizikisht nxënësit, si dhe përdor gjuhë fyese, kërcënuese dhe degraduese ndaj tyre. Në një monitorim prej më shumë se një jave, rezulton se shprehje të tilla si "ta plasësh kokën", "ta mbytësh plotësisht", "idiot", "kafshë", "je zero", janë "buka e përditshme" e mësueses Mina.
(Dita e parë)
Mësues/e – Gjej trekëndëshin! Trekëndëshi është këtu. Në çfarë koordinate? Në çfarë koordinate?
Studenti – ??4!
Mësues/e – 4, ë? Në çfarë koordinate është?
Mësuesja – Vazhdo! Vazhdo! Te libri! Çfarë thotë libri? Çfarë thotë më poshtë? A e lexon këtu, më poshtë këtu? Çfarë thotë kjo këtu? A e ke lexuar, apo je i hutuar?
Studenti – ??Au…!
Mësuesja – Çfarë thotë ai këtu? Çfarë thotë ai? Çfarë thotë ai, çfarë thotë ai? A po lexon?
Nxënësi – ??Lidh pikat A!
Mësuesja – Lidh pikat! Hej, lidh pikat! Lidh pikat!
Mësuesja – Mos e shiko Flxxx, atë budalla! Ai është i metë, i metë, i metë.
Mësuesja – Si je? Eja këtu! Eja! Merr fletoren! Merr librin! Merr librin! Kush të mësoi në shtëpi? A e mësove? A e bëre vetë?
Mësuesja – Sa është ora? E di orën? E di orën? E sheh? A nuk po të shtyhet koha? Duhet të shkosh në zyrë? Duhet të shkosh në zyrë? Çfarë të thashë? Bëj atë që të thashë? Nëse më bën keq, do të ta marr shpirtin! Mos eja më...! Do ta marr shpirtin tënd!
Mësuesja – A i ke lidhur pikat? Çfarë thotë libri? A i ke lidhur pikat? Çfarë bëre për detyrën, ëë…? Çfarë thotë libri? Nuk e bëre, ëë? Nuk e bëre, ëë? Nuk e hape librin! Ul dorën, ëë! Nuk e bëre, ëë? Nuk e bëre? Nuk e hape librin. Nuk e hape librin.
Mësues/e –Exxxx! Eja këtu! Eja këtu! Nuk e ke mësuar ende librin. Cilën do, nga këtu? Shumëzuar me 6. Sa bën 4, ë? Ëh, mars… Ik! Ik! Në djall të shkojë i gjithë libri!
Kamera e fshehtë e emisionit “Stop” në TV Klan tregoi terrorin sistematik të mësuesit ndaj nxënësve, edhe në ditën e dytë.
Mësuesja – Atëherë ejani të gjithë përpara! 2, 4, 6, 8! Kujt i mungon një fletore? Kujt i mungon një fletore? Ngrini dorën! Përveç Bxxxx, a mungon ndonjë tjetër? Rxxxx, a i ke të gjitha fletoret? Oh, Axxxx, vazhdo, bëj detyrat e shtëpisë! Pastaj hap sytë! (E pakuptueshme), Gjë e keqe! Tani, dëgjo këtu! Mbylle librin! Lëre librin poshtë! Do ta lexojmë mësimin, tekstin e… (E pakuptueshme) Kur të kemi pushimin e shkurtër, presim! Në pushimin e gjatë, shko! Dakord?
Mësuesja – Hajde, vazhdo! Ti e nise! E njëjta gjë çdo ditë. Vazhdo të shkruash! Shpërthimet e tua të tërbimit!
Mësuesja – Hajde, të shkruaj, do të të bëj një fotografi, sepse dikush ma kërkoi! Dua ta bëj të bukur! Shkruaj! Artist!
(Nxënësit intervistojnë mësuesin gjatë orës së mësimit)
Studenti – ??A mendon se nxënësit e tu do të kenë sukses? Kur të rriten, a do të bëhen kompetentë?
Mësuesja – Po! Unë mendoj se nëse kanë vullnetin e fortë për të arritur diçka, mund ta arrijnë, sepse shoh në sytë e tyre shkëlqimin dhe dashurinë që u japin prindërit e tyre.
Studenti – ??Më thuaj, kush ka më shumë flokë gri të mbetur?
Mësuesja – Më shumë? Ti! (Qesh) Më ke thinjur flokët, sepse sot, kur kishim orën e diktimit, nuk më shkruje si të gjithë të tjerët. Dhe kur nuk e gjetëm fletën e diktimit, u mërzite shumë dhe u mërzite shumë… E mërzite edhe mësuesen. Gjithmonë, si kur kemi fat të mirë ashtu edhe kur kemi fat të keq, duhet të jemi të fortë dhe t’ia dalim! (Qesh)
(Dita e tretë)
Mësuesja – Kush nuk e ka mësuar poezinë “Era dhe Flamuri”? Në këmbë! A e dini poezinë? “Era dhe Flamuri”. A e dini? A e dini? A e dini? Jo! A nuk e dini? A nuk e dini? Mos shkoni në shtëpi pa e mësuar!
Mësuesja – Pse nuk mësove? Çfarë ke, çfarë zakoni ke fituar, ke rënë plotësisht. Oh, uu, uu, uu.... Çfarë bën gjithë ditën? A vjen, a shkon në punë? Çfarë bën gjithë ditën? Çfarë bën gjithë ditën? A luan? A luan? Do të të shkruaj në grup.
Mësuese – Fxxx, na trego poezinë! Çfarë ke bërë? Ke luajtur gjithë ditën? Një javë! Duhet t’i mësosh të dyja poezitë! Do t’i mësosh të dyja! Turp të kesh! Turp! Të gjitha këto gabime! Shiko! Në klasën e dytë, nuk i bëjnë të gjitha këto. Do të më nxjerrësh të gjithë hundët! Po e ha atë gjënë e mallkuar, po e ha! Po më shpif! Shpifje! Shpifje! Hidro! Çfarë kishte në hidro? Çfarë kishte në të si lëndë e parë? Çfarë kishte në të?
Studentët – Ujë, ujë!
Mësuesja - Ku është uji?
Studenti – ??Matanë fushave?
Mësuese – Uaa. Je (çfarë fije), Uaaa, mbarove, mësuese. Nuk të kam parë më parë?! Sa e shëndoshë je? Je ne! (Ajo godet tabelën). Mos u bëj aspak i keq, ti… Je zero! Je ne…! Ha dhe pi! Shko në banjo atje, për të ngrënë. Për këtë jeni. Pisa! Mos më zbardh dhëmbët, ose do të të shtyj në trotuar! Rri, ha, ha, vetëm ha. Është ora 12:20 dhe ti ha, ha, pi, zemërohesh, kur shkon në palestër. Zemërohu! Kjo është ajo që je! Të zemërohesh.
Mësuesja – Hej, vazhdo dhe përgjigju! Çfarë sheh në figurën e parë? Më përgjigju, ose do ta zbuloj! Çfarë sheh? A ke sy? (E pakuptueshme). Idiot! Çfarë është këtu, ia thuaj mësueses? Çfarë është këtu?
Mësuesja – Çfarë ke? Çfarë ke? Çfarë ke?
(Dita e katërt)
Mësues/e – Kjo është vija e simetrisë. Gjej simetrinë e pikës A! Ku është? Xxxxxx, hajde Exxxxx! Merr shkumësin e kuq Exxxx! Jo, atë blu, atë blu Exxxxx. Vendos … Exxxx!
Mësuesja - Kush ka gabuar?
Studentët – Exxxxxx!
Mësues/e – U je i vdekur, je i vdekur! Shko! Je i vdekur! E di, apo jo? E di, apo jo? Tani kushtoji vëmendje simetrisë së shkronjës u! Hej, vazhdo. A e bëre mirë?
Studenti – ??Po!
Nxënësit – Jo! Mësues, mësues!
Mësuesja – Hajde, Wxxxxx, rregulloje gabimin! Merr shkumësin! Rregulloje, hej! Do të të vras plotësisht, do të të vras plotësisht! Oh, budallenj, o kafshë, o kafshë, o kafshë! Oh kafshë!
Nxënësit – Mësues, a mund ta bëj unë?
Mësuesja – O kafshë, kafshë! Po të grabitin budallenjtë, o horr! Merr shkumësin blu me mësuesin! Merr atë blu! Hej! Kush je ti? Ja ku e ke! Të lutem! Ja ku jam. Gjeje këtë! Si do të dalësh jashtë, si do të pi raki më pas! Shko atje! Shko!
Nxënësit – Mësues, ju lutem! Mësues, ju lutem!
Mësuesja – Je një copë plehrash. Je një copë plehrash. Je një copë plehrash. Ky i bashkohet këtij, ky i bashkohet këtij. E dëgjove këtë, ti dhe ti? Do t’u marrësh kokat të treve, bla, bla, bla! Shko, ulu dhe mëso! Shko, ulu dhe mëso! Shko, ulu dhe mëso! Ec! Ec!
Prindërit pohojnë se dhuna nuk është një rast i izoluar, por një praktikë e përsëritur, për të cilën janë ankuar disa herë në administratën e shkollës, pa marrë zgjidhje./ TvKlan.
