Zhvillimi i shpejtë i inteligjencës artificiale pritet të sjellë një periudhë të trazuar për ekonominë dhe shoqërinë, paralajmëron Darsej Rizaj, i cili në “Përballje Podcast”, ai theksoi se ndryshimet nuk do të jenë të qeta, por do të kalojnë përmes një faze destabilizimi shkruan Telegrafi.

“Ka me u kriju një kaos disa vite, derisa të fillon një normalitet i ri… nuk ka revolucion pa kaos. S’ka revolucion pa u prishë pak tërësia… nuk e shoh ndryshe”, theksoi ai.


Sipas tij, inteligjenca artificiale po vepron si një faktor që po ndryshon rrënjësisht mënyrën e funksionimit të ekonomisë.


Rizaj paralajmëroi se ky transformim do të sfidojë edhe sistemet ligjore, të cilat duhet të përshtaten me shpejtësi.

“Ligjshkruesit kanë me pas shumë punë… nuk mjafton me i shkru ligjet, por edhe me i zbatu. Ndoshta edhe Kushtetuta duhet me u ndryshu për shkak të AI-t”, përfundoi Rizaj.

Rizaj paralajmëron se ndikimi i inteligjencës artificiale nuk është vetëm teknologjik, por edhe ekonomik, duke çuar drejt një transformimi të madh të tregut të punës.


Rizaj: Sistemi arsimor është i vjetruar – “po i mësojmë fëmijët me memorizu, jo me mendu”

“Jemi duke shku drejt një revolucioni industrial të ri… do të ketë një periudhë disa vjeçare të një shkundjeje”, deklaroi ai.

