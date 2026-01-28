“Do të ishte kampioni më i keq në histori të Ligës Premier”, legjenda e Man Utd kritikon Arsenalin
Legjenda e Manchester United, Paul Scholes, ka thënë se Arsenali do të jetë "ekipi më i keq që ka fituar ligën" nëse e ngrenë trofeun e Ligës Premier këtë sezon.
"Topçinjtë" mbeten katër pikë larg në krye të tabelës, por epërsia e tyre u zvogëlua fundjavën e kaluar pas humbjes ndaj Manchester United, ndërsa rivalët e tyre më të afërt Manchester City dhe Aston Villa shënuan fitore.
Kjo do të thotë që skuadra e Mikel Artetës fitoi vetëm dy nga nëntë pikë të mundshme në tre ndeshjet e fundit, duke mbajtur garën e hapur.
Kush do të jetë kampioni i ri i Anglisë? Ky është orari i Arsenalit, Manchester Cityt dhe Aston Villas deri në fund të kampionatit
Scholes: Askush nga Arsenali nuk do të ishte në ekipin e sezonit
Arsenali po lufton për titullin e parë të ligës që nga viti 2004, pasi ishin shumë afër në dy sezonet e fundit, por legjenda e Djajve të Kuq nuk është i impresionuar me atë që ka parë këtë sezon.
“Nëse Arsenali fiton ligën, mund të jetë skuadra më e keqe që ka fituar ndonjëherë kampionë. Nëse do të zgjidhnit skuadrën e sezonit dhe do të formonit një katërshe sulmuese, askush nga Arsenali nuk do t’ia dilte mbanë", ka thënë fillimisht Scholes për podkastin The Good, The Bad & The Football.
“Shikoni kampionët e mëparshëm - sulmuesit e Liverpoolit ishin të shkëlqyer. I vetmi kandidat këtu është ndoshta Saka, dhe nuk mendoj se as ai ishte i shkëlqyer. Ai nuk ka shënuar shumë gola këtë vit dhe nuk ka shumë asistime”, përfundoi legjenda angleze.
Problemet sulmuese të “Topçinjve” janë bërë veçanërisht të theksuara kohët e fundit. Edhe pse kanë shënuar 42 gola në ligë këtë sezon, të dytët pas Manchester Cityt, sulmuesit e tyre individualë kanë pasur probleme me formën e tyre.
Bukayo Saka nuk ka shënuar në 13 ndeshjet e tij të fundit në të gjitha garat, Viktor Gyokeres nuk ka shënuar nga fusha në 11 ndeshjet e tij të fundit në ligë, dhe Gabriel Martinelli gjithashtu pret të shënojë në 13 ndeshjet e tij të fundit në ligë.
Për më tepër, Noni Madueke nuk ka shënuar gola në 25 paraqitjet e tij të fundit në Ligën Premier, ndërsa Leandro Trossard ka shënuar vetëm një gol në 11 ndeshjet e tij të fundit në të gjitha garat.
Nga ana tjetër, Arsenali është bërë i njohur për rrezikun që paraqet nga goditjet standarde, duke shënuar 26 gola këtë sezon, më shumë se çdo ekip tjetër në pesë ligat kryesore të Evropës. Por kjo ka tërhequr kritika, me anësorin e United, Amad Diallo, i cili tha në fundjavë se goditjet nga këndi ishin "shpresa e vetme" e ekipit londinez. /Telegrafi/