Dje janë regjistruar 651 shkelje përmes sistemit "Safe City"
MPB Maqedoni njofton se gjatë ditës së djeshme (02.02.2026) u regjistruan gjithsej 651 shkelje përmes sistemit "Safe City".
Nga këto shkelje, 50 ishin për kalim në semafor të kuq, 585 shkelje për vozitje me shpejtësi më të madhe se shpejtësia e lejuar dhe u regjistruan 16 shkelje për mjete të paregjistruara.
"Gjithashtu janë lëshuar gjithsej 58 ndalime për vozitje. U bëjmë thirrje të gjithë përdoruesve të rrugës që të respektojnë rregullat e trafikut dhe të kontribuojnë të gjithë për trafik të sigurt në territorin e të gjithë vendit", thonë nga MPB Maqedoni.
Top Lajme
Jobs
Deals