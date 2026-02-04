Disa shenja jo të dukshme të humbjes së dëgjimit që shumica e njerëzve nuk i vërejnë
Me kalimin e moshës, shumë shqetësime për shëndetin dhe mirëqenien mund t’ju vijnë në mendje: shenja të fshehta të demencës, suplemente që mund të rrisin rrezikun për zemrën, lëkurë e rrudhur, kolesterol i lartë dhe të tjera. Kjo listë nuk ka për qëllim t’ju stresojë — përkundrazi, synon t’ju ndihmojë të përgatiteni dhe të jeni në gjendjen më të mirë të mundshme për veten tuaj.
Në këtë kuadër, ekziston edhe një problem tjetër shëndetësor që shpesh neglizhohet, edhe pse ka ndikim social dhe lidhet madje edhe me rrezikun e demencës: humbja e dëgjimit.
Shifrat janë shqetësuese: mbi 1 miliard të rinj janë në rrezik për humbje të përhershme të dëgjimit për shkak të dëgjimit me volum të lartë. Humbja e rëndë e dëgjimit prek mbi 20% të personave nga 65–74 vjeç dhe 55% të atyre mbi 75 vjeç. Mosha është faktori kryesor që parashikon humbjen e dëgjimit dhe, në disa raste, ajo është e pakthyeshme.
Çfarë mund të bëni për ta parandaluar këtë? Mbrojtja e dëgjimit është thelbësore: kryeni kontrolle të rregullta të dëgjimit, përdorni mbrojtje si tapa për veshët, kontrolloni volumin e pajisjeve dhe përdorni kufje të përshtatura për veshët tuaj.
Po aq e rëndësishme është të njihni shenjat e hershme të humbjes së dëgjimit, të cilat shpesh janë të lehta për t’u anashkaluar. Si me shumicën e problemeve shëndetësore, zbulimi i hershëm mund të çojë në trajtim më efektiv. Më poshtë, një audiologe tregon shenjat kryesore që duhen vëzhguar.
7 shenja të lehta të humbjes së dëgjimit
Nëse i vini re shpesh këto sjellje, mund të jeni në fazat e hershme të humbjes së dëgjimit:
Kërkoni shpesh që të tjerët të përsërisin fjalët
Është normale të mos dëgjojmë herë pas here, por nëse kjo ndodh shpesh, mund të jetë shenjë paralajmëruese. “Zakonisht shprehet me ‘Më fal, çfarë the?’, dhe shpesh fajësohet mungesa e vëmendjes, por mund të tregojë mungesë qartësie në dëgjim,” thotë Dr. Rachel Artsma.
Vështirësi në ambiente të zhurmshme
Në vende të mbushura me njerëz, bëhet e vështirë të dalloni zërat. “Edhe pse dëgjoni zhurmë, e keni të vështirë të kuptoni fjalët,” shpjegon ajo.
Rritni volumin e televizorit ose telefonit
Kjo është shumë e zakonshme dhe shpesh vihet re nga të tjerët para se ta vini re vetë.
Ju duket sikur të gjithë flasin me zë të ulët
Shprehje si “të gjithë po flasin shumë qetë” mund të tregojnë humbje të tingujve të lartë, të rëndësishëm për qartësinë e të folurit.
Vështirësi për të kuptuar në telefon
Pa shenja vizuale si lëvizjet e buzëve, fjalët duken më pak të qarta.
Dëgjimi ju lodh
Bisedat kërkojnë më shumë përpjekje dhe mund të ndiheni të lodhur pas tyre.
Tërhiqeni nga situatat sociale
Shmangia e takimeve ose bisedave në grup mund të ndodhë sepse ndjekja e tyre bëhet shumë e vështirë.