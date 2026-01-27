Disa prej shenjave të hershme të mungesës së vitaminës C, ja çfarë duhet të keni parasysh
Vitamina C, e njohur edhe si acid askorbik, është një nga lëndët ushqyese kryesore për funksionimin normal të trupit. Përveç forcimit të imunitetit, ajo merr pjesë në krijimin e kolagjenit dhe stimulon rigjenerimin e indeve.
Edhe pse mungesa e saj shpesh mendohet të jetë e rrallë, hulumtimet tregojnë se mungesa e vitaminës C ende prek një numër të madh njerëzish, veçanërisht të moshuarit dhe pacientët e shtruar në spital. Njohja e simptomave të para mund të ndihmojë në parandalimin e problemeve më serioze shëndetësore.
Një nga shenjat e para të mungesës së vitaminës C është një ndjenjë e vazhdueshme lodhjeje, madje edhe me pushim të mjaftueshëm. Meqenëse vitamina C është e përfshirë në proceset që i sigurojnë trupit energji, mungesa e saj mund të çojë në dobësi të përgjithshme dhe ulje të vitalitetit.
Vitamina C është thelbësore për forcimin e enëve të gjakut sepse mundëson formimin e duhur të kolagjenit. Kur nuk ka mjaftueshëm prej saj, kapilarët bëhen më të ndjeshëm, kështu që mavijosjet shfaqen edhe pas goditjeve ose presionit minimal.
Mishrat e fryra, të ndjeshme ose që gjakosen shpesh tregojnë mungesë të vitaminës C. Pa këtë lëndë ushqyese, mishrat e dhëmbëve kanë më shumë vështirësi në shërim dhe madje edhe higjiena e rregullt mund të shkaktojë shqetësim ose gjakderdhje të lehtë.
Mungesa e vitaminës C mund të shihet edhe në lëkurë. Lëkura e thatë dhe e ashpër ose gunga të vogla që i ngjajnë "lëkurës së gjelit të detit" mund të jenë një tregues se trupi ka nevojë për një konsum më të lartë të kësaj vitamine.
Kolagjeni është thelbësor për rigjenerimin e indeve, duke përfshirë shërimin e plagëve. Nëse vini re se prerjet ose gërvishtjet mbyllen më ngadalë, është e mundur që arsyeja të jetë mungesa e vitaminës C.
Mënyra më e mirë për të siguruar një konsum të mjaftueshëm është një dietë e ekuilibruar. Frutat agrume, manaferrat, specat, brokoli dhe perimet me gjethe jeshile janë burime të shkëlqyera. Nëse dyshoni për një mungesë të rëndë, këshillohet të konsultoheni me një mjek për të vlerësuar nëse keni nevojë për shtesa ushqyese.