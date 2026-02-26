Disa metoda për të lehtësuar dhimbjen e fytit
Dhimbja e fytit është një shqetësim i zakonshëm që shpesh shfaqet si ndjesi djegieje, kruarje ose vështirësi gjatë gëlltitjes.
Në shumicën e rasteve, dhimbja e fytit kalon brenda pak ditësh me kujdes të thjeshtë në shtëpi.
Nëse jeni duke kaluar në dhimbje të padurueshme, atëherë ekzistojnë disa metoda për lehtësim të cilat mund t’i praktikoni edhe ju:
Pushoni
Prioritizimi i pushimit është një mënyrë kryesore për të luftuar dhimbjen e fytit. Të pushosh dhe të flesh mjaftueshëm forcon sistemin imunitar. Mungesa e gjumit zvogëlon aftësinë e trupit për të luftuar infeksionin që shkaktoi dhimbjen e fytit.
“Shumica dërrmuese e dhimbjeve të fytit shkaktohen nga viruset e ftohjes, dhe ne e dimë se ka shumë pak gjëra që mund të bëjmë për ta shëruar ftohjen pasi ta kemi marrë,” ka thënë Jeffrey Linder, MD, shef i mjekësisë së përgjithshme interne dhe profesor i mjekësisë në Northwestern University Feinberg School of Medicine. “Të sigurohesh që trupi të jetë i pushuar mirë të paktën e ndihmon atë të luftojë virusin në mënyrë që të përmirësohesh më shpejt”.
Pini lëngje
Një fyt i thatë zakonisht dhemb më shumë. Pirja e shumë lëngjeve, si uji dhe çaji, si dhe qëndrimi i hidratuar jo vetëm që ndihmon trupin të luftojë infeksionin, por edhe lag fytin për ta bërë më të rehatshëm. Pijet e ngrohta mund të ndihmojnë pak më shumë se ato të ftohta për të qetësuar fytin, për të parandaluar dehidratimin dhe madje për të lehtësuar kongjestionin.
Pini çaj
Një filxhan çaj i ngrohtë bimor mund të ndihmojë në qetësimin e dhimbjes së fytit. Çajrat jo-bimorë — të përgatitur nga gjethet e zeza, të bardha ose jeshile — përmbajnë antioksidantë që mund të forcojnë imunitetin dhe të luftojnë infeksionin.
Për një efekt shtesë, shtoni një lugë çaji lëng limoni, i cili përmban vitaminë C dhe mund të forcojë funksionin imunitar. Mund të shtoni edhe pak mjaltë për përfitime shtesë.
Konsumoni
Mund ta shtoni mjaltin në çaj ose ta konsumoni thjesht një lugë. Përveçse tekstura e tij e trashë dhe e ëmbël mbulon dhe qetëson fytin, mjalti ka edhe veti antimikrobike që mund të ndihmojnë në shërimin më të shpejtë.
Megjithatë, fëmijëve nën moshën 1 vjeç nuk duhet t’u jepet mjaltë, pasi është lidhur me raste të botulizmit infantil.
Supa e pulës
Supa e pulës është një ilaç tradicional shtëpiak për ftohjen që ndihmon në forcimin e imunitetit dhe në uljen e inflamacionit. “Natriumi në lëngun e supës mund të ketë veti anti-inflamatore dhe ndjesia gjatë gëlltitjes mund të jetë qetësuese,” tha Dr. Linder.
Disa persona mund ta kenë të vështirë ose të dhimbshme të hanë kur kanë dhimbje fyti. Supa e ngrohtë mund të jetë më e lehtë për t’u konsumuar dhe njëkohësisht siguron lëndët ushqyese dhe hidratimin e nevojshëm për të luftuar infeksionin. Supa e pulës është veçanërisht e dobishme për shkak të proteinave dhe vlerave të tjera ushqyese, por çdo lëng i ngrohtë mund të ndihmojë. Nëse nuk konsumoni pulë, mund të zgjidhni një supë me bazë perimesh.
Shpërlani fytin me ujë të kripur
Gargara me ujë të ngrohtë me kripë disa herë në ditë mund të zvogëlojë ënjtjen në fyt dhe të lirojë mukusin, duke ndihmuar në largimin e irrituesve ose baktereve.
Shkrijeni gjysmë lugë çaji kripë në një filxhan ujë. Nëse shija e kripur është e pakëndshme, mund të shtoni një sasi të vogël mjalti për ta ëmbëlsuar përzierjen. Pastaj, anoni kokën prapa, bëni gargarë për rreth 30 sekonda dhe më pas pështyjeni ujin.