Disa fraza që prindërit nuk duhet t’ia thonë kurrë fëmijës së tyre më të madh
"Fëmija im më i madh është më i përgjegjshmi" - është një shprehje që përdoret shpesh nga prindërit për të lavdëruar fëmijën e tyre të parëlindur.
Shumë fëmijë të tillë rriten vërtet për t'u bërë modele për vëllezërit e motrat e tyre më të vegjël. Megjithatë, prindërit ndonjëherë presin shumë nga fëmija i tyre më i madh. Dhe ndërsa lavdërimi i një vëllai ose motre më të madh mund t'u duket lajkatues vëllezërve e motrave më të vegjël, lind pyetja nëse fëmija i parë ndihet njësoj.
Ajo që për prindërit duket si inkurajim, ndonjëherë mund të imponojë një barrë emocionale të padukshme mbi fëmijën e tyre më të madh. Fjalët delikate dhe frazat e përditshme, të thëna pa qëllim të keq, mund të lënë një gjurmë të thellë. Të parëlindurit mund të jenë më të mëdhenjtë, por në fund të fundit, edhe ata janë thjesht fëmijë që përjetojnë gjithçka për herë të parë.
"Je më i vjetër, duhet ta dish më mirë"
Kjo është një fjali që gjen jehonë në shtëpi të panumërta. Edhe pse prindërit nuk e përdorin kurrë me qëllim keqdashës, për një fëmijë tingëllon si kritikë. Nëse fëmija juaj më i madh bën një gabim, ofroni mbështetje në vend që ta dënoni.
"Lëre të shkojë vëllai yt i vogël, është më i vogël"
Përsëritja e këtyre frazave vazhdimisht mund ta bëjë një fëmijë më të rritur të ndiejë se nevojat e tij/saj po injorohen. Me kalimin e kohës, fjalë të tilla mund të çojnë në pakënaqësi dhe madje edhe në shtypjen e ndjenjave të tij/saj.
"Duhet të jesh përgjegjës"
Edhe pse kjo tingëllon si lavdërim, kjo deklaratë mund ta shtyjë një fëmijë në një rol ku ai/ajo ndien se duhet të jetë gjithmonë i/e përsosur/e, i/e besueshëm/e dhe i/e qetë/e. Prindërit duhet t’i vlerësojnë veprimet e fëmijës së tyre më të madh/e pa e shndërruar përgjegjësinë në një identitet që ai/ajo duhet ta përmbushë vazhdimisht.
"Ji një model për motrën tënde më të vogël"
Këto fjalë mund të krijojnë një barrë për fëmijën që të jetë një udhëheqës. Ai/ajo do të ndiejë vazhdimisht sikur duhet të jetë një shembull për vëllezërit e motrat e tij më të vegjël, gjë që përfundimisht mund të çojë në një ndjenjë se është vazhdimisht i vëzhguar dhe i vlerësuar.
"Nuk je më një foshnjë e vogël"
Kur një foshnjë e re mbërrin në familje, shumë prindër pa dashje e bëjnë fëmijën e tyre më të madh të ndihet sikur është "rritur brenda natës". Por të kesh një foshnjë nuk e bën automatikisht dikë të rritur. Fraza të tilla si "Nuk je më foshnjë" mund ta bëjnë një fëmijë të ndihet sikur fëmijëria e tij ka mbaruar papritur.
"Je më i vjetër, duhet të ndihmosh më shumë"
Inkurajimi i përgjegjësisë është i rëndësishëm, por lidhja e ndihmës me moshën mund ta bëjë një fëmijë të ndiejë se vlera e tij qëndron në sa kontribuon. Me kalimin e kohës, një fëmijë mund të fillojë të mendojë se vlerësohet vetëm kur është i dobishëm ose i dobishëm. Prindërit duhet ta paraqesin ndihmën si një vlerë të përbashkët familjare, jo si një detyrim që lidhet me moshën.