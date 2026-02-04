Disa fjali jali që prindërit e fëmijëve të shkëlqyer i përdorin shpesh
Mënyra se si prindërit u flasin fëmijëve të tyre ka një ndikim të fuqishëm në zhvillimin e tyre emocional, ndjenjën e sigurisë dhe vetëbesimin.
Fjalët që ata përsërisin në situata të përditshme, kur fëmijët janë të frikësuar, të pasigurt ose krenarë, gradualisht bëhen pjesë e zërit të tyre të brendshëm dhe formësojnë mënyrën se si ata e perceptojnë veten dhe të tjerët.
Sipas ekspertëve, prindërit që rrisin fëmijë të shkëlqyer shpesh ua thonë këto gjëra atyre.
"Si mund t'ju ndihmoj?"
Pyetjet që tregojnë interes të vërtetë për nevojat e një fëmije, të tilla si "Si mund t'ju ndihmoj?", përforcojnë një ndjenjë mbështetjeje dhe lidhjeje. Edhe kur qëllimet tona janë të mira, një ton urdhërues ose i ashpër rrallë përcjell se ne kujdesemi, kështu që kjo fjali është një shembull i shkëlqyer i një fraze të thjeshtë, por të qetë, shkruan YourTango.
"Po të dëgjoj".
Shumica e njerëzve besojnë se janë dëgjues të mirë, por shpesh, ndërsa dikush flet, ne tashmë po mendojmë për përgjigjen tonë. Teknika të tilla si përsëritja e asaj që tha personi tjetër ose pranimi se mendimet tona kanë humbur rrugën mund ta përmirësojnë ndjeshëm cilësinë e dëgjimit.
"E di që të lëndova dhe dua të kërkoj falje"
Një kërkimfalje e vërtetë fillon me një pranim të sinqertë të lëndimit dhe është hapi i parë drejt pajtimit. Këshilltarët e marrëdhënieve Debbie dhe David McFadden theksojnë se aftësia për të kërkuar falje sinqerisht, së bashku me pjekurinë emocionale dhe marrjen e përgjegjësisë, është çelësi i marrëdhënieve të shëndetshme. Lidershipi në një marrëdhënie shpesh do të thotë të jesh i pari që kërkon falje, edhe kur pala tjetër nuk është ende gati të bëjë të njëjtën gjë.
"Më trego më shumë"
Shumë njerëz kanë tendencë të ofrojnë menjëherë zgjidhje kur dikush flet për një problem. Në vend të kësaj, fraza "më trego më shumë" tregon interes për mendimet dhe ndjenjat e personit tjetër dhe inkurajon një lidhje më të thellë. Gjithashtu na ndihmon të mos supozojmë se çfarë mendon ose ka nevojë personi tjetër, por t'i japim atij hapësirë për t'u shprehur.
Shmangia e fjalëve "gjithmonë" dhe "kurrë"
Kritika i shkatërron marrëdhëniet me kalimin e kohës, veçanërisht kur përdoret si mjet kryesor për ndryshimin e sjelljes. Ekspertët këshillojnë eliminimin e fjalëve "gjithmonë" dhe "kurrë" nga komunikimi dhe shmangien e etiketimit të personit tjetër me mbiemra negativë. Fokusi duhet të jetë te veprimet specifike, jo te karakteri.
"E shoh që je i zemëruar, por çfarë po ndodh në të vërtetë?"
Psikologët shpesh e përshkruajnë zemërimin si një emocion dytësor që fsheh frikën, turpin, trishtimin ose dhembjen. Duke njohur emocionin që fshihet pas zemërimit, është e mundur të ndërtohet një lidhje më e thellë.