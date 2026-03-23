Dion Gallapeni pjesë e formacionit të javës në Poloni
Mbrojtësi Dion Gallapeni ka fituar një vend në formacionin më të mirë të javës në kampionatin polak.
Para ndeshjeve të Kosovës, mbrojtësi shkëlqeu në fitoren e skuadrës së tij, Wisla Plock, ku dhuroi dy asistime.
Kësisoj, ai ka zënë në vend në formacionin më të mirë të javës së bashku me bashkëlojtarin Juric.
Formacioni më i mirë i kësaj xhiro:
Kujtojmë, Gallapeni pritet të jetë startues edhe për Kosovën në ndeshjet e muajit mars, pra duke nisur me Sllovakinë këtë të enjte./Telegrafi/
