Dinosauri më i madh në botë ekspozohet në katedralen e Mbretërisë së Bashkuar
Një kast i plotë i njërit prej dinosaurëve gjigantë më të plotë të zbuluar ndonjëherë ka mbërritur në katedralen e një qyteti si pjesë e masave për të ndihmuar në promovimin e shkencës dhe zbulimeve.
Dhe sipas mediave britanike, përcjell Telegrafi, Peterborough do të jetë shtëpia e titanosaurit të Muzeut të Historisë Natyrore deri në fund të majit.
Me 37 m (121 ft) gjatësi dhe 6 m (19 ft) lartësi, dinosauri - ose Patagotitan mayorum - është dinosauri më i madh i njohur që ka ecur ndonjëherë në Tokë.
Jack Pishhorn, drejtori operativ i katedrales, e përshkroi mbërritjen e dinosaurit si një moment "pikë referimi".
I zbuluar në Argjentinë në vitin 2010, është dinosauri gjigant më i plotë i zbuluar ndonjëherë, duke u ofruar shkencëtarëve një pasqyrë të pashembullt se si kanë jetuar dhe janë rritur kafshët më të mëdha tokësore në histori.
Katedralja tha se "rezidenca e saj është projektuar për të arritur përtej një ekspozite tradicionale". /Telegrafi/