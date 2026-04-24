Dimitrov-Hoxha: BE të hap dyert për vendet e Ballkanit, çështja e zgjerimit është një çështje sigurie
Në një panel të ri këtë mëngjes kushtuar sfidave në procesin e zgjerimit të BE-së, kryetari i "Solucija", Nikolla Dimitrov, së bashku me Ministrin e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, Ferit Hoxha, u dërguan një mesazh shteteve anëtare se është koha që Unioni të mbajë fjalën e dhënë në Samitin e Selanikut në vitin 2003.
"Ne duhet të punojmë shumë më shumë për qëllimin tonë në shtetet anëtare të BE-së, për të bindur dhe për të qenë aktivë. Nuk kemi luksin të mungojmë", tha Dimitrov këtë mëngjes, duke iu referuar rëndësisë së integrimit evropian të të gjithë rajonit.
"Çështja e zgjerimit është një çështje sigurie, është një çështje konsolidimi kufijsh. Kur vendosni bllokada dhe forconi kufijtë, ushqeni forca politike që abuzojnë me narrativën e përçarjeve dhe të shteteve të mëdha - ne po i thërrasim demonët e rrezikshëm përsëri.
Komisioni aktual Evropian u promovua si gjeopolitik, por nëse nuk mund të arrish rezultate në nivel lokal, aty ku ke më shumë ndikim, si mund të shpresosh të arrish rezultate diku tjetër në botë? Premtimet duhen mbajtur", theksoi Dimitrov.
Ministri Ferit Hoxha tha se kostoja për BE-në e mosintegrimit të rajonit është shumë më e madhe sesa hapja e dyerve të saj dhe tha gjithashtu se është e rëndësishme që BE-ja të jetë e drejtë kur teston vendet dhe kur vlerëson reformat e arritura, si dhe të jetë konsistente në respektimin e "bekimeve" që i ka dhënë të gjithë rajonit.
"Nuk kemi një plan B, do të punojmë, do të jemi entuziastë dhe presim të vlerësohemi drejt, ky është mesazhi im për shtetet anëtare", tha Hoxha./Telegrafi/