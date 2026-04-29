Dimitrievska-Koçoska: Deri në fund të vitit mund të kemi huamarrje e re ose shkurtim të buxhetit
Në tre muajt e parë ministritë shpenzuan 408 milionë euro nga 638 të parashikuara për deficitin buxhetor për vitin 2026. Në përqindje, 64 nga deficiti i parashikuar për të gjithë vitin. Kjo do të thotë se deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 230 milionë euro për financimin e “vrimës” buxhetore.
Nëse në nëntë muajt e mbetur arkëtimi i të ardhurave nuk shkon sipas planit ose paraqiten fatura dhe obligime të reja që nuk janë parashikuar me buxhetin për këtë vit, financimi do të bëhet në dy mënyra. Ose me një deficit të ri, më të madh buxhetor, i cili do të parashihet me rishikimin e buxhetit dhe do të nënkuptojë huamarrje shtesë, ose me shkurtim të shpenzimeve. Ekziston edhe një mundësi e tretë, e ajo është rritje e konsiderueshme e të ardhurave. Sipas ministres së financave, shpenzimi i shpejtë i deficitit nuk paraqet asgjë të re.
“Këto janë vendime të ministrave të cilët konsiderojnë se në këtë tremujor të parë duhet t’i paguajnë obligimet, nuk do t’i paguajnë në të dytin apo në të tretin, do t’i paguajnë në të parin. Këto janë shpenzime të planifikuara që ata vendosin si do t’i paguajnë. Por kjo nuk do të thotë se deri në fund të vitit ata do të marrin para shtesë në anën e shpenzimeve, sepse obligimet e tyre i kanë servisuar në pjesën e parë të vitit”, tha Gordana Dimitrievska-Koçoska, ministre e Financave.
Ndryshe, në tremujorin e parë të vitit, grumbullimi i disa tatimeve dhe detyrimeve kryesore në buxhet po zhvillohet me ritëm të ngadalësuar.
Tatimi mbi vlerën e shtuar ka realizim pak mbi 20 për qind, ose gati pesë pikë përqindje më pak se niveli që do të konsiderohej për tremujorin e parë, përkatësisht rreth 25 për qind. Po ashtu, grumbullimi i akcizës lëviz rreth 18%, por sipas kryeministrit Hristijan Mickoski, kjo është një lëvizje normale për këtë periudhë të vitit dhe nuk paraqet devijim.