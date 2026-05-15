DAP mbyll 25 objekte për shkak të moslëshimit të faturave fiskale
Drejtoria e të Ardhurave Publike vazhdon me kontrolle të intensifikuara në terren për fiskalizimin, me mbi 40% të subjekteve të kontrolluara të identifikuara si parregullsi në përputhje me Ligjin për Regjistrimin e Pagesave me Para në Dorë (LRCP) në katër muajt e parë të vitit 2026, nga të cilat 30% janë parregullsi që rezultojnë drejtpërdrejt në mos lëshimin e faturave fiskale, lëshimin e faturave të paparacaktuar dhe mospasjen e një arke fiskale.
Gjatë kësaj periudhe, Drejtoria e të Ardhurave Publike (DAP) kreu gjithsej 960 kontrolle në terren për fiskalizimin, që është një rritje prej 5% krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2025.
"Në kontrolle u përfshinë lloje të ndryshme të subjekteve afariste: 434 objekte hotelierike; 318 objekte tregtare; 201 objekte shërbimi; 7 organizatorë të lojërave të fatit.
Kontrollet u kryen bazuar në raportimet nga qytetarët nëpërmjet linjës 198, analizave të brendshme të DAP-it dhe koordinimit me institucionet e tjera kompetente.
Vlen të përmendet se qytetarët janë inkurajuar të raportojnë më shumë parregullsi nëpërmjet Qendrës së Kontaktit dhe Linjës së Informacionit të DAP-it", thonë nga DAP.
Kështu, në këtë periudhë, u morën gjithsej 887 raportime nga qytetarët, që është një rritje prej 36% krahasuar me numrin e raportimeve të vitit të kaluar.
"Për shkak të moslëshimit të faturave fiskale gjatë një periudhe dyvjeçare, 25 subjekteve iu vendos një ndalim i përkohshëm për kryerjen e aktiviteteve të tyre - vulosja e objekteve të tyre",thonë nga DAP./Telegrafi/