Për një dekadë lindshmëria në Maqedoni ka rënë për 30%
Vitin e kaluar lindën 15.500 foshnje, që do të thotë se vendi po përjeton rënie të ndjeshme të rritjes natyrore, tregojnë të dhënat e fundit demografike nga viti 2025. Kjo u deklarua sot nga Elena Xhikova nga Klinika e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës në kremtimin e “Javës së shëndetit të gruas 2026”.
Ajo theksoi se nëse shikojmë prapa një dekadë më parë kur numri i të porsalindurve ishte rreth 23.000, mund të shohim se kemi një rënie të ndjeshme prej 30 përqind në këto dhjetë vjet.
Sipas saj, ky duhet të jetë një alarm që do të na çojë drejt një kujdesi më të madh për gratë dhe mbështetje të përgjithshme në shëndetin riprodhues dhe familjar të grave.
“Në kushtet kur rritja natyrore në vend është duke rënë ndjeshëm, edukimi dhe parandalimi i grave në të gjitha fazat e jetës së tyre, që nga vitet shkollore kur ato duhet të mësojnë se si të ruajnë shëndetin e tyre, dhe veçanërisht gjatë periudhës riprodhuese dhe periudhës së shtatzënisë kur ato janë më të prekshme, është me rëndësi të veçantë”, theksoi prof. dr. Xhikova.
Ajo apeloi që ekzaminimet e rregullta obstetrike gjatë shtatzënisë janë shumë të rëndësishme sepse, siç tha ajo, mjekësia moderne ofron metoda të reja për parashikimin dhe parandalimin e ndërlikimeve të ndryshme që mund të shfaqen dhe ato jo vetëm që mund të parandalohen, por edhe të shfaqen në një formë më të lehtë me qëllim mbrojtjen e shëndetit të nënës dhe të porsalindurit.
“Shëndeti i grave është themeli i çdo shoqërie dhe çdo shtëpie dhe familjeje, ndërsa të porsalindurit janë gjithashtu shpresa për një të nesërme të re në vendin tonë”, tha dr. Xhikova.
Megjithatë, rënia e shkallës së lindshmërisë nuk dëshmohet vetëm nga të dhënat e KGJO, por edhe nga ato të Entit Shtetëror të Statistikave. Ky institucion njoftoi vitin e kaluar se në vitin 2024, popullsia u ul me 4.140 persona.
Në mars të këtij viti, Eurostat, agjencia statistikore e Bashkimit Evropian, njoftoi se shkalla e fertilitetit në Maqedoni ka qenë në rënie gjatë dhjetë viteve të fundit, nga 1.52 në vitin 2004 dhe 2014, në 1.49 në vitin 2023 dhe 1.44 fëmijë për grua në vitin 2024.
Kjo shkallë është dukshëm nën nivelin prej 2.1 fëmijësh për grua, i cili konsiderohet i domosdoshëm për ripërtëritjen natyrore të popullsisë, gjë që tregon se Evropa dhe vendi ynë po përballen me sfida serioze demografike.