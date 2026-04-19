Dimitrieska-Koçoska takohet me zëvendësdrejtorin e FMN-së, konfirmohet angazhimi për reforma dhe politikë fiskale që sjell stabilitet
Ministrja e Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska, në kuadër të pjesëmarrjes së saj në Takimet Pranverore të FMN-së dhe BB-së në Uashington, u takua me zëvendësdrejtorin e përgjithshëm të FMN-së, Bo Li.
Në takim u vu në dukje dhe u përgëzua angazhimi i Qeverisë për konsolidim të mëtejshëm fiskal dhe ulje të deficitit buxhetor në periudhë afatmesme nën 3%.
“Qeveria dhe Ministria e Financave mbeten të përkushtuara fuqimisht në përcaktimin për konsolidimin gradual fiskal dhe mbështetjen e njëkohshme për rritjen ekonomike përmes vlerës së lartë të shpenzimeve kapitale në buxhet. Përparësi kryesore është ruajtja e stabilitetit në financat publike, veçanërisht duke marrë parasysh zhvillimet ndërkombëtare dhe sfidat që rezultojnë, veçanërisht për ekonomitë e vogla dhe të hapura siç është kjo e jona”, tha ministrja.
Ajo theksoi se përveç përpjekjeve për konsolidimin fiskal, po punohet edhe për masat për ta ruajtur dhe përforcuar aktivitetin ekonomik, i cili pati trend pozitiv në gjysmën e dytë të vitit 2024 dhe gjatë gjithë vitit 2025, me norma rritjeje rreth dhe mbi 3%.Në këtë takim u theksua se zbatimi i konsolidimit fiskal është veçanërisht i rëndësishëm për krijimin e hapësirës në buxhet për reagimin e politikës fiskale në kohë krize. Gjithashtu u theksuan edhe masat që po zbatohen aktualisht për ta mbështetur ekonominë dhe qytetarët për shkak të rritjes së çmimeve të energjensave si pasojë e konfliktit në Lindjen e Mesme.
Ministrja theksoi se Qeveria ka qasje të kujdesshme dhe se po ndiqet situata, si dhe po ndërmerren masat e duhura për përballimin e sfidave.
Bashkëbiseduesit iu referuan gjithashtu edhe konstatimeve të raportit nga Misioni i FMN-së për nenin 4 që u realizua gjatë muajit të kaluar, të cilat u mirëpritën nga ana e tyre, me ç’rast referuan zbatimin e mëtejshëm të reformave në fushën e financave publike, për të cilat vendi ynë merr ekspertizë të rëndësishme nga FMN-ja.Gjithashtu, u mirëprit edhe krijimi i nismës së re për përkrahjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Moldavisë për përforcimin e institucioneve, krijimin e politikave dhe zbatimin e reformave në përputhje me standardet evropiane.
Me këtë takim, ministrja e Financave me zëvendësdrejtorin e përgjithshëm të FMN-së, e përfundoi qëndrimin në Uashington, si pjesëmarrëse në Takimet Pranverore të FMN-së dhe BB-së, me ç’rast zhvilloi takime me përfaqësuesit e lartë të FMN-së dhe Bankës Botërore, takime në Thesarin e SHBA-së, në Departamentin e Shtetit, si dhe takime me disa institucione financiare dhe korporata ndërkombëtare.