Dikur shkëlqente për Man Utd dhe PSG, lojtari i njohur përfundon në La Liga 2
Ish-mesfushori i Manchester United dhe Paris Saint-Germain, Ander Herrera, është shumë pranë një rikthimi emocional te klubi i fëmijërisë së tij, Real Zaragoza.
Veterani spanjoll së fundmi ka ndërprerë kontratën me Boca Juniors dhe po shqyrton seriozisht mundësinë për t’u transferuar te skuadra që garon në kategorinë e dytë të futbollit spanjoll, duke e mbyllur kështu rrethin e karrierës së tij profesionale aty ku gjithçka nisi.
Sipas raportimeve të Sport, Herrera është në fazën përfundimtare të largimit nga Boca Juniors, pasi i dha fund marrëveshjes me gjigantin argjentinas të premten e kaluar.
Aktualisht, 36-vjeçari po kalon pushimet familjare në Patagoni, por pritet të rikthehet së shpejti në Buenos Aires për t’u përshëndetur me bashkëlojtarët dhe stafin e klubit.
Ky hap konsiderohet vendimtar drejt një ribashkimi të shumëpritur me Real Zaragozan, klubin ku ai hodhi hapat e parë në futbollin profesionist.
Raporti thekson se drejtuesit e Zaragozës po presin vetëm miratimin përfundimtar të lojtarit.
Ndryshe nga tentativa e vitit 2024, Herrera tani ndihet shumë më i vlerësuar nga klubi spanjoll, gjë që e ka rritur ndjeshëm mundësinë e rikthimit të tij në “La Romareda”.
Megjithatë, aventura e tij në Argjentinë nuk shkoi sipas pritshmërive. Që nga transferimi te Boca Juniors në janar të vitit 2025, Herrera është përballur vazhdimisht me probleme fizike.
Ai humbi plot 32 ndeshje për shkak të gjashtë lëndimeve të ndryshme muskulore dhe gjatë sezonit aktual regjistroi vetëm 12 paraqitje, duke shënuar një gol./Telegrafi/