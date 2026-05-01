Dikur flinte në makinë para stërvitjeve, sot vlen 140 milionë euro – historia e jashtëzakonshme e Olises
Ish-trajneri i yllit të Bayern Munich, Michael Olise, ka ndarë një histori interesante që përshkruan gjallërisht natyrën e qetë të sulmuesit francez.
Ai zbuloi se si, si adoleshent, e gjente rregullisht duke fjetur në një makinë në një parking para stërvitjes. Historia e udhëtimit të tij të jashtëzakonshëm, nga një talent i refuzuar te Chelsea dhe Manchester City deri te statusi i një prej lojtarëve kyç të gjigantëve bavarezë.
Zgjimet e hershme dhe gjumi në makinë
"Çdo mëngjes kur vija në stërvitje, Michael ishte ulur në makinën e tij dhe flinte thellë", tha Mark Bowen, i cili e menaxhoi Olise në fillim të karrierës së tij profesionale te Reading, në emisionin Bolzplatz të ZDF.
Në atë kohë, Olise ishte një adoleshent që sapo kishte hyrë në ekipin e parë të klubit të divizionit të dytë anglez, Reading, dhe ende jetonte me familjen e tij në Londër. Çdo mëngjes atij i duhej të luftonte me vështirësi nëpër trafikun e dendur të qytetit për të shkuar në stërvitje në kohë.
"Ai tha se nuk donte të ngecej në trafik dhe të kalonte shumë kohë në makinë. Ndoshta nisej që në orën 5:30 të mëngjesit për të mbërritur në kohë. Ai vinte për stërvitje dhe pastaj flinte në timon", kujton Bowen, tani drejtor sportiv i klubit anglez të kategorisë së pestë Forest Green Rovers.
"Kur fillonte stërvitja në orën 9, lojtarët më të mëdhenj më pyesnin: 'Ku është Michael? Pse është vonë?' Unë u thoja: 'Ndoshta është vonë për stërvitje, por kur ti ishe në shtrat, ai ishte tashmë në parking.' Ai ishte vetëm një fëmijë dhe flinte pak. Na duhej të trokisnim në dritaren e tij për ta zgjuar për stërvitje", vazhdoi ai.
Rruga nga një talent i refuzuar drejt famës
Olise kaloi shtatë vjet në sistemin e të rinjve të Chelseat, pas një periudhe të shkurtër te Arsenali. ‘Blutë’ e liruan atë në moshën 14 vjeç pavarësisht talentit të tij të dukshëm, pas së cilës ai u transferua te Manchester City, por qëndroi atje vetëm për një vit.
Në moshën 15 vjeç, ai më në fund u vendos te Reading, ku u bë pjesë e ekipit të parë më pak se dy vjet më vonë. "Pse përfundoi te Reading pas të gjitha atyre klubeve të mëdha? E vetmja gjë që mund të supozoj është se ato klube mund ta kenë parë vetëbesimin e tij si diçka negative. Ata menduan se ndoshta ai duhet të ishte pak më modest", pyet veten ende sot mentori i tij i atëhershëm, Bowen.
Ngritja përmes Palace te Bayern
Nën drejtimin e Bowen, Olise u bë një lojtar i rregullt te Reading dhe në vitin 2021 ai u transferua te Crystal Palace, ku e provoi veten në Ligën Premier. Bayern pagoi një klauzolë lirimi prej 53 milionë eurosh për francezin në vitin 2024, një investim që u shlye plotësisht në më pak se dy vjet.
Në Munich, Olise është zhvilluar në një nga talentet më të shkëlqyera në futbollin botëror dhe së fundmi ka impresionuar kundër Paris Saint-Germain. 24-vjeçari ka shënuar 20 gola dhe ka regjistruar 29 asistime në 47 paraqitje këtë sezon.
Olise vlen 140 milionë euro sipas Transfermarkt. Në total ka 40 gola dhe 52 asiste në 102 ndeshje për Bayernin./Telegrafi/