Zgjedhjet lokale, të cilat po mbahen të dielën në 10 qytete dhe komuna serbe, janë shoqëruar me tensione, incidente dhe përleshje në disa qendra votimi.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, imazhet nga terreni tregojnë një përleshje para selisë lokale të Partisë Progresive Serbe në pushtet në Bor, dhe pati edhe konfrontime fizike në mëngjes në Bajina Bashta, ku gomat e makinës së ekipit të vëzhgimit të opozitës u shpuan.

Siç raportohet më tej, në shumë qendra votimi, një numër i madh oficerësh policie është i dukshëm dhe ka ndërhyrë në disa raste për të parandaluar konfliktet.

Sulme ndaj vëzhguesve të listave të studentëve, parregullsi të shumta me fotografimin e fletëvotimeve dhe shfaqja e listave paralele të votuesve janë raportuar nga disa komuna.

Mediat lokale raportojnë se tensionet janë vërejtur edhe në zgjedhjet në komunën e Vojvodinës, Kula.

Në disa raste thuhet se u theksuan gjithashtu dyshimet për blerjen e votave dhe manipulimin e listës së votuesve.

Këto zgjedhje shihen si një provë se sa shumë është tronditur sundimi 14-vjeçar i presidentit populist serb Aleksandar Vuçiq nga protestat masive antiqeveritare të vitit të kaluar, të udhëhequra nga lëvizja studentore, në të cilat qeverisë iu kërkua të demokratizonte vendin, të shtypte korrupsionin, të ristrukturonte institucionet, pavarësinë e gjyqësorit dhe lirinë e medias.

Qendrat e votimit mbyllen në orën 8 të mbrëmjes.

Ndërkohë ka ardhur edhe një reagim nga Demokratët Evropianë të cilët kanë shprehur shqetësim për, siç thonë ata, shkelje të rënda të procesit zgjedhor dhe rrezikim të standardeve demokratike.

Në një deklaratë të publikuar në rrjetin social X, ata përmendin raportime nga terreni për manipulim të votës, lista të dyfishta zgjedhore, blerje votash, si dhe intimidim të qytetarëve pranë qendrave të votimit.

Sipas tyre, janë raportuar edhe prani e personave të armatosur në afërsi të vendvotimeve, ndërsa qytetarë janë sulmuar gjatë dokumentimit të parregullsive. /Telegrafi/

SerbiaBallkanBotë