Zjarr i madh në Tiranë, përfshihet nga flakët pallati përballë spitalit “Nënë Tereza”, evakuohen banorët
Një pallat është përfshirë nga flakët pasditen e së martës në Tirana, përballë spitalit “Nënë Tereza”, duke shkaktuar panik te banorët dhe evakuim të menjëhershëm të tyre.
Zjarri, sipas raportimeve, është përhapur me shpejtësi dhe ka përfshirë të gjithë ndërtesën brenda pak minutash, ndërsa banorët janë larguar me nxitim nga apartamentet, përfshirë edhe të moshuar.
Në vendin e ngjarjes kanë ndërhyrë disa ekipe zjarrfikëse, të cilat po punojnë për vënien nën kontroll të flakëve, ndërkohë që ende nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit.
Autoritetet bëjnë të ditur se rrethanat e incidentit mbeten të paqarta, ndërsa dëmet materiale në objekt janë të konsiderueshme.
Raportohet se si pasojë e flakëve kanë mbetur të lënduar katër persona, mes tyre dy qytetarë dhe dy zjarrfikës, të cilët kanë pasur probleme nga asfiksia.
Zjarri ka përfshirë një objekt përballë spitalit “Nënë Tereza” në Spitali Nënë Tereza, një nga zonat më të frekuentuara të kryeqytetit, duke rritur shqetësimin për sigurinë e banorëve dhe infrastrukturës përreth.
- YouTube www.youtube.com