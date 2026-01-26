Digjet bageri që po rrënonte ndërtimet pa leje në Mitrovicë, dëmi 70 mijë euro
Një bager i kompanisë së kontraktuar nga Komuna e Mitrovicës së Jugut për rrënimin e objekteve pa leje është djegur në orët e hershme të mëngjesit, vetëm pak kohë pasi komuna kishte nisur zbatimin e vendimeve për largimin e ndërtimeve të paligjshme.
Sipas informatave zyrtare, dëmet materiale të shkaktuara nga djegia e makinerisë kapin vlerën e rreth 70 mijë eurove. Rasti ka ndodhur gjatë natës, derisa makineria ishte në shërbim të aksionit për rrënimin e objekteve pa leje në territorin e Mitrovicës së Jugut.
Kryetari i Komunës së Mitrovicës së Jugut, Faton Peci, e ka cilësuar këtë akt si kriminal dhe qyqar, duke theksuar se lufta kundër paligjshmërisë nuk do të ndalet.
“Në orët e hershme të mëngjesit, kompanisë së kontraktuar nga komuna për rrënimin e objekteve pa leje i është shkaktuar një dëm i madh material. Ky është një veprim kriminal me mesazhe të qarta për të gjithë ata që duan që Mitrovica të jetë një qytet normal, ku prona publike dhe komunale shërben interesit të përgjithshëm”, ka deklaruar Peci.
Ai ka shtuar se ka individë dhe grupe që, sipas tij, janë mësuar ta shohin qytetin si “plaçkë lufte”, por ka theksuar se komuna do të vazhdojë zbatimin e ligjit pa kompromis.
Tutje, Peci ka bërë të ditur se po vazhdon analiza e secilit ndërtim pa leje dhe se objektet e ndërtuara në prona publike do të rrënohen.
“Çdo ndërtim pa leje, sidomos ato në prona publike, dihet se cili do të jetë fati i tyre. Ka uzurpime që shfrytëzohen prej 7–8 vitesh pa asnjë pagesë për komunën”, ka shtuar ai.
Ndërkohë, njohës të sigurisë kanë dënuar aktin e djegies së makinerisë, duke theksuar se rasti duhet të trajtohet nga organet e rendit dhe drejtësisë.
Sipas njohësit të sigurisë, Arben Dashevci, Policia e Kosovës dhe institucionet përkatëse kanë kapacitete të plota për ta hetuar rastin dhe për t’i nxjerrë para drejtësisë personat përgjegjës.
“Kjo është çështje e organeve të policisë dhe drejtësisë, të cilat do të evidentojnë se kush, pse dhe si ka ndodhur kjo ngjarje, duke pasur parasysh se bëhet fjalë për zbatim të ligjit”, ka deklaruar Dashevci.
Ditë më parë, Komuna e Mitrovicës së Jugut kishte rrënuar edhe një objekt pa leje, i cili ishte ndërtuar në afërsi të Stacionit të Autobusëve. /RTK