Dhjetëra të arrestuar nga policia britanike kundër terrorizmit nën dyshimin për kërcënim ndaj një ngjarjeje islamike
Dymbëdhjetë persona janë arrestuar nën dyshimin për një kërcënim të dyshuar "terrorizmi të krahut të djathtë ekstrem" ndaj një eventi islamik në Suffolk të Britanisë së Madhe.
Arrestimet, përfshirë tre persona të dyshuar për komplot për të kryer vrasje, vijnë pas një hetimi nga policia kundër terrorizmit (CTP) në Londër në lidhje me ngjarjen në Shrubland Hall në fundjavë.
Organizatorët e ngjarjes UK Ijtima, e cila u zhvillua nga 9 deri më 13 korrik, u këshilluan të mbylleshin pak më herët se sa ishte planifikuar si masë paraprake për shkak të "kërcënimit të mundshëm serioz" dhe 15,000 pjesëmarrësit u larguan të sigurt, tha policia.
Të dyshuarit e arrestuar përfshinin një burrë 27-vjeçar në Ipswich, një burrë 35-vjeçar në Greater Manchester, dy burra 42-vjeçarë në Essex dhe pesë burra në Surrey, të moshës 27, 29, 55, 60 dhe 82 vjeç, të dielën.
Përveç kësaj, një burrë 33-vjeçar në Londrën juglindore dhe një burrë 31-vjeçar dhe një grua 48-vjeçare në Londrën lindore u arrestuan të hënën. Tre nga burrat, 82-vjeçari, 55-vjeçari dhe 60-vjeçari, u arrestuan me dyshimin për komplot për të kryer vrasje. Burri 82-vjeçar është liruar me kusht që atëherë.
Gruaja u arrestua me dyshimin për ndihmë ndaj një shkelësi, transmeton Telegrafi.
Tetë nga burrat u arrestuan dhe u ndaluan sipas nenit 41 të Aktit të Terrorizmit të vitit 2000 dhe mbeten në paraburgim policor.
Komandantja Helen Flanagan, drejtuese e CTP London, tha: "Pasi u njoftuam për një kërcënim serioz potencial ndaj ngjarjes islamike në Suffolk, ne kemi vepruar jashtëzakonisht shpejt për të bërë një numër arrestimesh në vende të ndryshme në të gjithë vendin”.
Sekretarja e Brendshme, Shabana Mahmood tha se reagimi i policisë në përballjen me një "kërcënim të besueshëm" ndaj festivalit Ijtima në Mbretërinë e Bashkuar "padyshim ka shpëtuar jetë".
"E di që ky është një lajm thellësisht shqetësues për myslimanët britanikë", shtoi ajo. /Telegrafi/