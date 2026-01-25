Deutsche Bank do të rrisë përdorimin e Inteligjencës Artificiale dhe do të zvogëlojë më tej rrjetin e degëve në Gjermani
Deutsche Bank e Gjermanisë është gati të shkurtojë më tej rrjetin e degëve të saj, ndërsa rrit përdorimin e inteligjencës artificiale (IA) në shërbimet ndaj klientit.
"Rreth 100 lokacione të tjera do të zhduken nga programi ynë ekzistues pas shkurtimeve në vitet e fundit", tha Claudio de Sanctis, anëtar i bordit ekzekutiv për klientët privatë, për dpa në Frankfurt.
Deutsche Bank dhe dega Postbank kishin më shumë se 750 degë në Gjermani në fund të vitit të kaluar, duke shërbyer rreth 19 milionë klientë.
Ndërsa degët janë ende të nevojshme, puna e tyre duhet të ndryshojë, tha de Sanctis.
"Stafi ynë aktualisht shpenzon shumë kohë në detyra administrative", argumentoi ai. "Ata duhet të kenë më shumë kohë për konsultime".
Deutsche Bank aktualisht po zhvillon ndihmë të mbështetur nga IA për shërbimin ndaj klientit për të rritur përdorimin e shërbimeve të saj dixhitale.
"Në gjysmën e dytë të vitit, ne do t'u ofrojmë klientëve një asistent dixhital, një lloj shërbëtori, i cili së pari do t'u shpjegojë atyre se si të përdorin aplikacionin", tha de Sanctis.
Numri i përdoruesve të aplikacionit është rritur me pothuajse 20% gjatë 18 muajve të fundit. "Ne synojmë të rrisim ndjeshëm numrin e përdoruesve aktivë", tha ai.
De Sanctis theksoi se ende ekziston nevoja për këshilla personale për transaksione të mëdha, të tilla si blerja e një shtëpie ose bërja e investimeve.
Ai pranoi se ndryshimi në dixhitalizim do të rezultonte në shkurtime të vendeve të punës, por tha se kjo do të arrihej përmes largimit natyror, me stafin që largohet për shkak të daljes në pension ose arsyeve të tjera që nuk zëvendësohen. /Telegrafi/