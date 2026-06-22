Detaje dhe imazhe - turistët ikin me çantat e tyre ndërsa zjarri shkatërroi resortin e tyre në Republikën Dominikane
Disa pamje të publikuara në internet thuhet se tregojnë turistë që vrapojnë përgjatë plazhit me bagazhet e tyre ndërsa një zjarr përfshiu resortin e tyre në Republikën Dominikane të premten.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, imazhet e zjarrit në Viva Dominicus Beach Resort tregojnë pushuesit që luftojnë me valixhe dhe çanta të mëdha në plazh ndërsa përpiqen të shpëtojnë me sendet e tyre.
Pamjet tronditëse treguan re të mëdha tymi që ngriheshin në qiell ndërsa flakët përshkuan atë që dukej të ishte të paktën një duzinë ndërtesash në territorin e resortit.
Tre persona u dërguan në mjediset mjekësore, ndërsa gjashtë të tjerë, përfshirë mysafirë, vizitorë dhe ndihmës të urgjencës, u trajtuan në vendngjarje.
Shumë pushues të tjerë shpëtuan pa lëndime, por humbën pasaportat, paratë dhe sendet personale.
Një përdorues i mediave sociale shkroi: 'Shumë e trishtueshme! 1,700 mysafirë pa bagazhe, pasaporta, para, etj'.
Një tjetër shtoi: 'Është shumë e trishtueshme të shohësh njerëz që zvarrisin bagazhet e tyre në plazh, të paktën dolën dhe askush nuk është lënduar'.
Një koment tjetër lexonte: 'Shumë e frikshme që zjarri mund të përhapet kaq shpejt në një pronë hoteli'.
Një dëshmitar tha në mediat sociale se zjarrfikësit po luftonin për të shuar zjarret.
A massive fire ripped through a popular Dominican Republic resort, forcing nearly 1,700 guests to evacuate and leaving one person dead.
Videos from the scene show towering flames engulfing sections of the Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel as emergency crews battled the… pic.twitter.com/Tlg8jJPJqU
— Fox News (@FoxNews) June 20, 2026
'Edhe pse kamionët e zjarrfikësve janë tashmë në vendngjarje, madhësia e flakëve tejkalon pajisjet e disponueshme dhe kërkohet mbështetje më e madhe me njësi me ndikim më të lartë për ta shuar plotësisht atë', shkruan ata.
E pushuesit britanikë në vendpushim përshkruan panikun që pasoi, me një që shkroi në mediat sociale: 'Mëngjes tronditës. Nuk ka mbetur shumë nga Viva Dominicus Beach Resort'.
Zyrtarët thanë se vendpushimi po funksiononte me 84 për qind të kapacitetit kur shpërtheu zjarri.
Sipas Qendrës së Operacioneve të Emergjencës të Republikës Dominikane, flakët u përhapën shpejt për shkak të natyrës së ndezshme të pjesëve të çative me kashtë palme, të kombinuara me kushtet me erë.
Las tomas aéreas del incendio en el hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham muestran severos daños en varias áreas del complejo turístico. Las autoridades investigan las causas del siniestro mientras evalúan el impacto de este hecho que mantiene en alerta a Bayahíbe.#LaNacion pic.twitter.com/uzIpYFmrNB
— La Nación (@LaNacion_do) June 20, 2026
Ekzekutivja e hotelit, Amanda Santana, bëri të ditur se disa turistë kishin humbur dokumentet e tyre të identitetit, përfshirë pasaportat, dhe zyrtarët po koordinoheshin me ambasadat për të ndihmuar vizitorët e prekur të ktheheshin në shtëpi.
Shumë mysafirë janë zhvendosur që atëherë në hotele të tjera në Bayahibe dhe Punta Cana.
Zjarri është vënë nën kontroll, por hetuesit ende po punojnë për të përcaktuar se çfarë e shkaktoi flakën dhe rrethanat e sakta të vdekjes së Valentinos. /Telegrafi/