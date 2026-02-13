Dëshironi që tulipanët tuaj të zgjasin më shumë në vazo? Ja çfarë duhet të bëni
Tulipanët janë ndër lulet e preferuara të pranverës, por shpesh ato zgjasin më pak në vazo nga sa do të donim. Edhe pse mund të zgjasin nga pesë deri në dhjetë ditë, kjo është e mundur vetëm me kujdesin e duhur.
Edhe kur e ndërroni ujin rregullisht dhe i mbani larg rrezeve të diellit, ndonjëherë petalet fillojnë të bien dhe kërcelli humbet fortësinë e tij.
Një truk i thjeshtë mund t'ju ndihmojë të mbani tulipanët të freskët për më gjatë. Thjesht hidhni disa monedha në vazo. Bakri ka veti natyrore që ngadalësojnë rritjen e baktereve në ujë, gjë që zgjat freskinë e luleve dhe parandalon që kërcelli të kalbet më shpejt.
Është gjithashtu shumë e rëndësishme që tulipanët të përgatiten siç duhet përpara se t’i vendosni në vazo. Kërcejtë duhet të shkurtohen me thikë ose gërshërë, në një kënd të lehtë. Kjo rrit sipërfaqen përmes së cilës lulja thith ujin, gjë që e ndihmon atë të qëndrojë drejt dhe e freskët më gjatë. Është më mirë ta ndërroni ujin çdo ditë, në vend që thjesht ta mbushni përsëri, pasi kjo zvogëlon mundësinë e grumbullimit të papastërtisë.
Një tjetër truk i dobishëm është të shtoni disa pika lëng limoni ose një majë sheqeri në ujë. Limoni ndihmon që uji të jetë më i freskët, ndërsa sheqeri siguron "ushqim" shtesë për lulen. Gjithashtu, shmangni mbipopullimin e vazos - tulipanët kanë nevojë për hapësirë për të ruajtur formën dhe fortësinë e tyre natyrale. Me këto këshilla të thjeshta, tulipanët tuaj do të qëndrojnë të freskët dhe të bukur për shumë më gjatë.