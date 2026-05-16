Dermatologët në Maqedoni zbulojnë raste të dyshimta të kancerit të lëkurës gjatë kontrolleve falas
Në organizim të Klinikës së Dermatologjisë, u realizuan kontrolle falas për zbulimin e hershëm të melanomës, përkatësisht kancerit të lëkurës, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për rëndësinë e kontrolleve preventive.
Sipas dermatologes Zorica Zafiroviç, interesi i qytetarëve ka qenë shumë i madh, ndërsa te disa persona janë vërejtur ndryshime të dyshimta në lëkurë, për çka janë udhëzuar për kontrolle dhe ekzaminime të mëtejshme.
“Më gëzon fakti që pacientët janë vetëdijesuar dhe e kemi arritur qëllimi që ta rrisim vetëdijen për zbulimin dhe detektimin e hershëm të kancereve të lëkurës…Disa pacient i kemi udhëzuar për në klinikë, ndërsa mbi 100 pacient kemi kontrolluar” deklaroi Zorica Zafiroviç, dermatologe
Gjithashtu, u theksua se gjatë këtyre aksioneve janë zbuluar disa lloje të karcinomeve të lëkurës, ndërsa në dekadën e fundit është rritur ndjeshëm vetëdijesimi i qytetarëve për rëndësinë e kontrolleve preventive dhe zbulimit të hershëm të sëmundjes.
“Për fat të mirë gjithnjë e më rrallë vijnë vonë, ku para 15 viteve ishte shumë e shpeshtë që vonë të vijnë në ambulantet tona. Megjithatë me kalimin e viteve është duke u modernizuar metodologjia e punës, si dhe teknika me aparatet që diagnostikojnë mirë sëmundjet”, theksoi Silvija Duma, dermatologe
Mjekët apeluan që qytetarët të mos i neglizhojnë ndryshimet në lëkurë dhe të kryejnë kontrolle të rregullta dermatologjike, pasi zbulimi i hershëm i melanomës dhe karcinomeve të tjera të lëkurës rrit ndjeshëm mundësitë për trajtim të suksesshëm./Alsat.mk.