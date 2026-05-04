Derisa po ulej në aeroportin e New Jersey, aeroplani i United Airlines godet shtyllën e ndriçimit dhe kamionin në lëvizje – filmohet gjithçka
Një aeroplan i aviokompanisë së United Airlines që mbërriti nga Italia, goditi një shtyllë ndriçimi dhe një kamion në autostradën New Jersey Turnpike, ndërsa ishte në afrimin e fundit në Aeroportin Ndërkombëtar Newark Liberty të dielën pasdite, duke dëmtuar kamionin dhe duke dërguar shoferin e tij në spital me lëndime të lehta, thanë autoritetet.
Pavarësisht përplasjes, avioni u ul në mënyrë të sigurt. Në bord kishte 221 pasagjerë dhe 10 anëtarë të ekuipazhit, dhe nuk u raportuan lëndime midis atyre në aeroplan. United tha se avioni u ul normalisht drejt portës dhe pësoi vetëm dëme të vogla, transmeton Telegrafi.
"Ekipi ynë i mirëmbajtjes po vlerëson dëmet në aeroplan dhe ne do të hetojmë se si ndodhi kjo", tha United Airlines në një deklaratë.
"Ne do të kryejmë një hetim rigoroz të sigurisë së fluturimit për incidentin dhe ekuipazhi ynë është larguar nga shërbimi si pjesë e procesit", u tha ndër tjera.
Departamenti i policisë të New Jersey iu përgjigjën thirrjes në autostradë. Autoritetet thanë se shoferi i kamionit u dërgua në spital me lëndime jo kërcënuese për jetën dhe që atëherë është liruar.
Zyrtarët e aeroportit thanë se inspektimet e pistës u kryen menjëherë pas incidentit dhe operacionet normale rifilluan shpejt.
Sipas Chuck Paterakis, nënkryetar i transportit për Schmidt Bakery dhe pronar i H&S Family of Bakeries, kamioni-rimorkio i përfshirë i përkiste Baker's Express dhe ishte në rrugë për të dërguar produkte buke në një depo të aeroportit të Newark.
"Shoferi përjetoi gomat e një aeroplani komercial që u ulën mbi kamion ose goditën pjesën e sipërme të kamionit", tha Paterakis për ABC News.
Videoja e kamerës tregon momentin e përplasjes, ose nga njëra prej gomave të aeroplanit ose nga mbeturinat që binin.
Shoferi, Warren Boardley nga Baltimore, po udhëtonte në drejtim të veriut në Turnpike në kohën e incidentit.
Paterakis tha se Boardley ishte në gjendje të ndalonte në mënyrë të sigurt pas goditjes dhe të kontaktonte punëdhënësin e tij.
"Rimorkio nuk është dëmtuar dhe produkti i bukës nuk është prekur", tha Paterakis. /Telegrafi/
