Deputeti i ZNAM, Cekov: Nuk kam asgjë kundër përfshirjes së bullgarëve në Kushtetutë
Deputeti nga partia ZNAM dhe pjesë e shumicës qeverisëse, Mile Cekov, ka një mendim të ndryshëm nga udhëheqësia e partisë së tij dhe beson se vendi duhet të zbatojë sa më shpejt të jetë e mundur ndryshimet kushtetuese dhe përfshirjen e bullgarëve në Preambulë, të cilat janë një kusht për të vazhduar rrugën e Maqedonisë drejt BE-së.
Cekov deklaroi se nuk ka problem të votojë për një gjë të tillë.
"Personalisht, qëndrimi im për këtë çështje është se nuk kam asgjë kundër fqinjëve tanë. Të gjitha komunitetet duhet të përfshihen në Kushtetutë. Nuk kam asgjë kundër votimit për ndryshimet kushtetuese. Personalisht nuk kam asgjë kundër përfshirjes së etnisë bullgare në Kushtetutë, nuk humbasim asgjë nga kjo.
Kam edhe vërejtje për një retorikë dhe narrativë të caktuar ndaj fqinjëve tanë, besoj se kjo është qasja e gabuar. Duhet t'i qasemi dialogut dhe bisedës, sepse ata janë fqinjët tanë të parë dhe bashkëpunëtorët e parë", tha Cekov në "Studio 10".
Deputeti, megjithatë, beson se duhet të kemi një qëndrim të qartë nëse do të vazhdojmë të jemi të bllokuar në këtë proces.
"Në këtë situatë të papërcaktuar në të cilën ndodhemi, duhet të veprojmë më pragmatikisht dhe të miratojmë ndryshime kushtetuese. Në fund të fundit, nëse ka pengesa reale në lidhje me identitetin ose ndonjë çështje tjetër, sipas Kushtetutës kemi 81 deputetë dhe mund t'i ndalojmë. A nuk kemi ndonjë alternativë tjetër? Pyes veten se çfarë kemi? Që të ketë një ndryshim, korniza negociuese duhet të miratohet nga të 27 shtetet anëtare. A do të bien dakord ata? Nuk e di, sepse partnerët tanë premtojnë se do të ketë një ndryshim në Kornizën Negociuese, por nuk e di nëse kjo është e realizueshme. Kjo ngre pyetjen se çfarë bëjmë më pas, sepse edhe të rinjtë po pyesin veten: sa kohë do të jemi në këtë situatë?", shtoi, Cekov./Telegrafi/