Deputetët britanikë hedhin poshtë thirrjen për ndalimin e mediave sociale për personat nën 16 vjeç, duke mbështetur pushtete më fleksibile
Deputetët britanikë kanë hedhur poshtë një ndalim në stilin australian të mediave sociale për personat nën 16 vjeç, dhe në vend të kësaj kanë mbështetur kompetenca fleksibile ministrore.
Një ndalim për faqet si Tiktok, Instagram dhe Snapchat u miratua për fëmijët në Australi në fund të vitit të kaluar - vendi i parë që vendosi një ndalim - dhe plane të ngjashme u mbështetën nga kolegët në Dhomën e Lordëve në janar, transmeton Telegrafi.
Mbështetësit përfshijnë aktorin Hugh Grant, por kritikët si organizata bamirëse për fëmijë, Shoqata Kombëtare për Parandalimin e Mizorisë ndaj Fëmijëve (NSPCC), paralajmëruan se të rinjtë do të detyrohen të shkojnë në cepat e errët të internetit si rezultat.
Duke iu përgjigjur rezultatit, Demokratët Liberalë thanë se dështimi për t'u angazhuar për një ndalim "thjesht nuk ishte mjaftueshëm i mirë".
Kundërshtarët përfshijnë gjithashtu babanë e Molly Russell, e cila i mori jetën vetes në moshën 14 vjeç pasi pa përmbajtje të dëmshme në internet, i cili tha se qeveria duhet të përqendrohet në zbatimin e fuqishëm të ligjeve ekzistuese.
Planet për një ndalim u paraqitën si ndryshime të sugjeruara në Projektligjin për Mirëqenien e Fëmijëve dhe Shkollat.
Por të hënën në Dhomën e Komunave, ministrja e Arsimit Olivia Bailey u bëri thirrje deputetëve britanikë të hedhin poshtë ndryshimin dhe të mbështesin kufizime më fleksibile.
"Shumë prindër dhe grupe aktivistesh kanë bërë thirrje për një ndalim të plotë të mediave sociale për fëmijët nën 16 vjeç", tha ajo.
"Të tjerë, përfshirë bamirësitë për fëmijë, kanë paralajmëruar se një ndalim i përgjithshëm mund t'i shtyjë fëmijët drejt cepave më pak të rregulluara të internetit ose t'i lërë adoleshentët të papërgatitur kur ata hyjnë në internet. Kjo është arsyeja pse javën e kaluar, qeveria nisi një konsultim për të kërkuar pikëpamje për të ndihmuar në formësimin e hapave tanë të ardhshëm dhe për të siguruar që fëmijët të mund të rriten me një marrëdhënie më të sigurt, më të shëndetshme dhe më pasuruese me botën online", shtoi ajo.
Konsultimi do të shqyrtojë nëse platformat e mediave sociale duhet të vijnë me një kërkesë minimale moshe dhe nëse platformat duhet të çaktivizojnë veçoritë që krijojnë varësi, siç është luajtja automatike.
Plani alternativ i Bailey do t'i japë Sekretares së Shkencës, Liz Kendall kompetenca për të "kufizuar ose ndaluar fëmijët e moshave të caktuara nga qasja në shërbimet e mediave sociale dhe robotët e bisedave".
Kendall gjithashtu do të ketë mundësinë të kufizojë qasjen në "veçori specifike që janë të dëmshme ose që krijojnë varësi" në mediat sociale, si dhe aftësinë për të "kufizuar ose kufizuar përdorimin e Rrjetit Virtual Privat (VPN) të fëmijëve dhe për të ndryshuar moshën e pëlqimit digjital në Mbretërinë e Bashkuar".
Deputetët votuan 307 pro dhe 173 kundër propozimit të Lordëve për një ndalim të plotë dhe mbështetën ofertën e Bailey, e cila la derën për një ndalim të një lloji. hapur.
Por më shumë se 100 deputetë laburistë abstenuan, përfshirë Sadik Al-Hassan nga North Somerset, i cili tha se nëse mediat sociale do të ishin drogë, ato do të ndaloheshin. /Telegrafi/