Dëmton byzylykun elektronikë për mbikqyrje, arrestohet i dyshuari në Gjakovë
Një person është arrestuar pasi i njëjti duke përdor forcën kishte dëmtuar pajisjen elektronike (byzylykun elektronik) për mbikëqyrje.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 22:30 në rrugën “Avni Lama”, në Gjakovë.
Tutje bëhet e ditur me vendim të prokurorit pas intervistimit i dyshuari është dërguar në mbajtje.
“Rr. Avni Lama, Gjakovë 15.07.2026, 22:30. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti duke përdor forcën kishte dëmtuar pajisjen elektronike (byzylykun elektronik) për mbikëqyrjes. Me vendim të prokurorit pas intervistimit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në mbajtje.
Top Lajme
Jobs
Real Estate