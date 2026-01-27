Dega e Vetëvendosjes në Prishtinë reagon për arrestimin e zyrtarëve komunalë
Lëvizja Vetëvendosje – dega në Prishtinë ka përshëndetur veprimet e Policisë së Kosovës dhe të Prokurorisë kompetente lidhur me aksionin e zhvilluar sot në Komunën e Prishtinës, ku tre zyrtarë komunalë janë kapur në flagrancë nën dyshimin për marrje ryshfeti.
Në një reagim publik, kjo qendër e VV-së ka vlerësuar se rasti në fjalë nuk është i izoluar, por, sipas saj, pasqyrë e një gjendjeje të rëndë të keqqeverisjes dhe abuzimit institucional.
“Jemi të bindur se ky rast nuk është i izoluar, por pasqyrë e një gjendjeje të rëndë të keqqeverisjes, keqpërdorimit dhe abuzimit institucional. Prej vitesh kemi sinjalizuar dhe denoncuar raste të shumta të dyshimta, të cilat tash po konfirmohen përmes veprimeve konkrete hetimore”, thuhet në reagimin e VV-së.
Më tej, Lëvizja Vetëvendosje në Prishtinë ka theksuar se krimi dhe korrupsioni, sipas saj, janë të rrënjosura thellë në Komunën e Prishtinës, si pasojë e një qeverisjeje të papërgjegjshme dhe mungesës së llogaridhënies.
“Krimi dhe korrupsioni në Komunën e Prishtinës janë të rrënjosura thellë, duke dëmtuar seriozisht funksionimin e institucionit komunal, besimin e qytetarëve dhe zhvillimin normal të kryeqytetit”, theksohet më tej.
VV Qendra Prishtinë ka kërkuar zbardhjen e plotë të rastit, ndjekjen penale të të gjithë personave të përfshirë, pavarësisht pozitës së tyre, si dhe hetimin e rasteve të tjera për të cilat, sipas saj, ekzistojnë dyshime serioze dhe denoncime të dokumentuara.
“Komuna e Prishtinës nuk mund dhe nuk duhet të vazhdojë të funksionojë si strehë e korrupsionit dhe papërgjegjësisë. Koha e pandëshkueshmërisë duhet të përfundojë. Prishtina meriton qeverisje të ndershme dhe transparente, qytetarët e Prishtinës meritojnë drejtësi”, përfundon reagimi. /Telegrafi/