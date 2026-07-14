Defender - gati për çdo rrugë, më i avancuar se kurrë
Si do të ishte ta drejtonit një automjet që ju kupton, ju përgjigjet natyrshëm dhe përshtatet me çdo udhëtim? Defender sjell përditësime në teknologji, rehati, pamje dhe performancë, duke e bërë përvojën në timon edhe më të lehtë dhe të këndshme.
Shërbimi i ri zanor Connected Speech aktivizohet me komandën “Hey Land Rover” dhe përdor inteligjencën artificiale për të zhvilluar biseda më të natyrshme me drejtuesin. Përdoruesi mund të bëjë pyetje, ta vazhdojë bisedën pa u përsëritur dhe të kërkojë sugjerime për udhëtime, ushqim apo tema të tjera gjatë rrugës.
Për më shumë komoditet në kabinë, paketa e re teknologjike përfshin prizë elektrike, paraqitjen e informacioneve në xhamin e përparmë, sistemin e zërit Meridian dhe pasqyrën e brendshme me pamje të qartë nga pjesa e pasme. Ajo ofrohet në modelet S, X-Dynamic SE dhe X-Dynamic HSE.
Gama zgjerohet edhe me Defender Vertex, i cili sjell parakolpë të zgjatur përpara dhe prapa, grilë më të madhe dhe drita të ridizajnuara të mjegullës. Këto ndryshime i japin automjetit një pamje më të fuqishme, të përshtatshme si për qytet, ashtu edhe për eksplorime jashtë rrugëve të zakonshme.
Defender Trophy Edition tani ofrohet në ngjyrën Santorini Black, ndërsa Defender OCTA në Woolstone Green. Zgjedhjet e reja përfshijnë edhe konfigurimin me gjashtë ulëse për Defender 110, si dhe më shumë pajisje për përshtatjen e automjetit sipas nevojave të klientit.
Është përditësuar edhe gama e motorëve. Motori i ri 3.0-litërsh P380 me gjashtë cilindra dhe teknologji hibride të lehtë prodhon 550 Nm forcë rrotulluese, ndërsa versioni P300 ofron 470 Nm. Defender OCTA vjen me motorin 4.4-litërsh V8 me dy turbina, 540 kuaj fuqi dhe përshpejtim nga 0 në 100 km/orë për 4.4 sekonda.
Me teknologji më të zgjuar, pamje më të guximshme dhe performancë të përmirësuar, Defender është gati për qytetin, rrugët e gjata dhe aventurat që shkojnë përtej tyre.
Zbuloni më shumë rreth modeleve dhe risive të Defender përmes kanaleve zyrtare:
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