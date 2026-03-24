Decathlon, Prishtina Mall dhe Federata e Atletikës organizojnë garën e vrapimit “Kosova në Lëvizje”
Gara e Vrapimit “KOSOVA NË LËVIZJE” shënoi një bashkëpunim të suksesshëm mes Prishtina Mall, Decathlon dhe Federatës së Atletikës së Kosovës, duke sjellë një ditë të mbushur me energji, emocione dhe pjesëmarrje të madhe nga komuniteti.
Atmosfera e krijuar gjatë këtij eventi reflektoi pasionin dhe angazhimin e pjesëmarrësve, duke dëshmuar rëndësinë që aktivitetet sportive kanë në promovimin e një jetese aktive dhe të shëndetshme.
Ky bashkëpunim shënon gjithashtu një moment të rëndësishëm për tregun Kosovar, me ardhjen për herë të parë të brendit ndërkombëtar Decathlon në Prishtina Mall. Decathlon njihet globalisht për konceptin inovativ që kombinon cilësinë, funksionalitetin dhe çmimet e qasshme, duke inkurajuar njerëzit të përfshihen më shumë në aktivitet fizik dhe të përqafojnë një stil jetese më të shëndetshëm.
Ky bashkëpunim nënvizon gjithashtu rëndësinë e sportit si një shtyllë kyçe për mirëqenien fizike dhe mendore, duke promovuar një kulturë të aktivitetit dhe një mënyrë jetese më të shëndetshme në komunitet.
Me këtë hap, Prishtina Mall vazhdon të dëshmojë vizionin për të sjellë brendet më të njohura ndërkombëtare në Kosovë dhe për të krijuar një destinacion të plotë për blerje, argëtim dhe përvoja cilësore për vizitorët.