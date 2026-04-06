Dasmë e dytë në BBVA: Mateo martohet me Brikenën, banorja nuk tregon asnjë emocion
Sot në shtëpinë e Big Brother VIP Albania banorët morën një zarf të veçantë, të cilin e lexoi Selin.
Me entuziazëm të madh, ajo shpërtheu: “Banorë, pas një propozimi nga Mateo, ku Brikena tha ‘po’, Vëllai i Madh ju jep mundësinë të organizoni dasmën e dytë të këtij edicioni. Dasma do të zhvillohet sonte në mbrëmje!”
Megjithatë, në videon e postuar në Instagram nga BBVA, u vunë re reagime të ndryshme.
Brikena nuk tregoi asnjë emocion dhe nuk buzëqeshi, ndërsa Mateo dukej shumë i lumtur.
Selin, përkundrazi, shpërtheu në gëzim dhe u duk tepër e emocionuar.
Komentet e shikuesve nuk munguan; disa shkruanin se Brikena nuk po duket se dëshiron të martohet, ndërsa të tjerë shprehën me shaka se Selin u gëzua më shumë sesa vetë Brikena. /Telegrafi/