Cynthia Erivo: Më detyruan të këndoja prapa skene, ndërsa aktoret e tjera vetëm sinkronizonin buzët
Aktorja dhe këngëtarja britanike, Cynthia Erivo, ka bërë një rrëfim të fortë për periudhën kur ishte studente në Akademinë Mbretërore të Artit Dramatik (RADA), duke pretenduar se është detyruar të këndonte prapa skene, ndërsa aktore të tjera sinkronizonin buzët gjatë një shfaqjeje.
Ylli i filmit Wicked, 39 vjeç, shkruan në kujtimet e saj të reja Simply More se gjatë produksionit studentor të muzikalit Company të Stephen Sondheim, iu dha një rol i vogël, ndërsa rolet kryesore iu besuan studenteve të tjera.
Kur dy prej tyre u sëmurën, Erivo priste t’i zëvendësonte në skenë, por, sipas saj, iu kërkua të këndonte nga prapaskena, ndërsa ato vetëm sinkronizonin me zërin e saj, shkruan DailyMail.
“Kishte një zgjidhje shumë të thjeshtë: t’i zëvendësonin dhe të më linin mua të interpretoja. Në vend të kësaj, më kërkuan të këndoja prapa skene, ndërsa ato sinkronizonin buzët. Pushtetarët ma morën zërin dhe ia dhanë dikujt tjetër”, shkruan Erivo.
Fituesja e çmimeve Grammy dhe Emmy, e cila ishte një nga vetëm katër studentët me ngjyrë në klasën e saj prej 34 vetash, thotë se gjatë studimeve është përballur edhe me “mikroagresione dhe keqkuptime”.
Ajo shton se ndihej sikur po fshihej, ndërsa të tjerat “përfitonin nga dhurata” e saj.
Ironikisht, vetëm pak ditë më parë RADA e emëroi Erivon artiste rezidente dhe tutore të praktikës vokale.
Ajo mban gjithashtu postin e nënkryetares së institucionit që prej vitit 2024. Pas publikimit të rrëfimit, një zëdhënës i RADA-s deklaroi se institucionit i vjen keq për aspektet e përvojës së aktores si studente. /Telegrafi/