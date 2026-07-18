Cucurella njofton tërheqjen nga futbolli nëse Spanja fiton Kupën e Botës dhe bën një premtim të pazakontë për De La Fuenten
Marc Cucurella ka njoftuar tërheqjen e tij nga kombëtarja spanjolle nëse ata mposhtin Argjentinën në finalen e Kupës së Botës. Mbrojtësi spanjoll beson se fitimi i titujve evropianë dhe botërorë do të përmbushte të gjitha qëllimet e tij për ekipin kombëtar, dhe gjithashtu bëri një premtim të pazakontë kushtuar trajnerit Luis de la Fuente.
Cucurella ka konfirmuar se do të tërhiqet nga futbolli ndërkombëtar nëse Spanja mund Argjentinën në finalen e Kupës së Botës. Mbrojtësi luajti çdo minutë të rrugës së Spanjës drejt finales në Amerikën e Veriut dhe beson se nuk do të kishte shumë për të arritur për vendin e tij pasi të ngrinte trofeun.
Pasi ka fituar tashmë Kampionatin Evropian 2024, 27-vjeçari beson se kombinimi i dy titujve më të mëdhenj ndërkombëtarë do të ishte fundi perfekt i karrierës së tij me "La Roja".
Ai u bë një lojtar kyç nën drejtimin e De la Fuentes dhe një lojtar i rregullt në mbrojtje gjatë gjithë turneut. Përveç njoftimit të tërheqjes nga futbolli, Cucurella premtoi gjithashtu se do të bënte një tatuazh në nder të trajnerit nëse Spanja do të fitonte titullin.
Në një intervistë me gazetën L'Equipe, ai shpjegoi pse është gati të largohet nga kombëtarja në rast fitoreje. Ai theksoi se fitimi i dy trofeve më të rëndësishëm do të përfaqësonte fundin ideal të udhëtimit të tij me ekipin kombëtar.
"Nëse fitojmë Kupën e Botës, do ta telefonoj Luisin të nesërmen dhe do t'i them të mos mbështetet më tek unë, se po tërhiqem nga ekipi kombëtar. Me titujt e kampionatit evropian dhe botëror, nuk mund të bëhet më mirë se kaq”, ka thënë fillimisht Cucurella.
😅 Marc, estamos a 90 minutos, pero esperamos que estuvieses de broma...
"Si gano el Mundial, llamo a Luis al día siguiente, le digo que me retiro de la selección"
📺 #InformePlus: Cucu... Cucurella, disponible en el Plan Gratuito de @MovistarPlus.
📎 https://t.co/ZtSgL0vMW7 pic.twitter.com/kF3hHbWvZT
— Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) July 17, 2026
Njoftimi për tërheqje nga futbolli nuk është premtimi i vetëm i Cucurellas. I njohur për personalitetin dhe modelin e tij të veçantë të flokëve, mbrojtësi është zotuar të lërë një përshtypje të qëndrueshme te njeriu që e solli Spanjën përsëri në krye të futbollit botëror. Nëse "La Roja" i mposht kampionët në fuqi, 27-vjeçari me sa duket do të shkojë direkt në një sallë tatuazhesh për një dizajn shumë specifik.
"Nëse fitojmë Kupën e Botës, do të bëj tatuazh fytyrën e trajnerit Luis de la Fuente në bicepsin tim”, konfirmoi ai planin e tij në një intervistë me Fox Sports.
Ndryshe, Spanja dhe Argjentina do të luajnë nesër (e diel) nga ora 21:00 në MetLife Stadium, finalen e madhe të Kupës së Botës 2026. /Telegrafi/