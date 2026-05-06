Corsa GSE hot hatch e re me 277 kuaj-fuqi është Vauxhall-i më i shpejtë që mund të blini
Ky është Vauxhall Corsa GSE i ri. Është një makinë e vogël me fuqi të madhe që synon të kanalizojë ndjesitë e paraardhësve të tij dhe shënon rikthimin e prodhuesit të makinave te makinat e vogla me fuqi të madhe.
Sa e madhe, do të thoni ju? Dyqind e shtatëdhjetë e shtatë kuaj fuqi elektrike dhe 255 çift rrotullues elektrikë, duke e bërë atë Corsa-n më të fuqishme të ndërtuar ndonjëherë.
Është gjithashtu Vauxhall-i me përshpejtimin më të shpejtë në shitje sot, i aftë të arrijë shpejtësinë 0-100 km/orë në 5.5 sekonda, transmeton Telegrafi.
Pra, shpejtësia e duhur e një hot hatch të vogël, pra. Kjo arrihet nëpërmjet një konfigurimi me tërheqje në rrotat e përparme që përfshin një diferencial të rrëshqitjes së kufizuar me shumë pllaka Torsen, amortizatorë të ulur dhe amortizatorë hidraulikë, si dhe një ndryshim në boshtet dhe stabilizuesit.
Vauxhall gjithashtu ka ndryshuar drejtimin dhe pedalet për këtë GSE për të "nënvizuar përvojën shumë dinamike të drejtimit", ndërsa frenat e mëdha me katër poda do të përpiqen ta ndalojnë Corsa-n. Bateria është një njësi 54kWh - është një hot hatch i vogël elektrik, mos harroni.
Janë në dispozicion tre modalitete që variojnë nga Eco, në Normal (228 kuaj-fuqi, fokusi në të qenit… normal) dhe së fundmi deri në Sport (shpejtësia maksimale prej 277 kuaj-fuqi dhe 180 km/orë). Ekziston edhe një sistem i veçantë për menaxhimin e temperaturës së baterisë.
Ekziston gjithashtu një parakolp i ri përpara, disa zbukurime të zeza, harqe më të gjera, rrota 18 me tre rreze, disa shkronja, ulëse performance, Alcantara dhe mundësia për të personalizuar ekranin e shoferit.
Ekrani qendror 10 inç është në gjendje të shfaqë të dhëna të performancës si forca G, përshpejtimi dhe menaxhimi i baterisë. Në tërësi, Vauxhall citon një peshë të kufizuar prej 1,554 kg.
Epo, në lidhje me ato ndjesi. "Corsa GSE me krenari vazhdon trashëgiminë e modeleve si Nova GTE, Corsa GSi dhe Corsa VXR, të riimagjinuara për një brez të ri elektrik", tha Eurig Druce, drejtori menaxhues i Vauxhall. /Telegrafi/