Como merr lajmin e hidhur: Mërgim Vojvoda mungon për disa javë shkaku i lëndimit
Mbrojtësi Mërgim Vojvoda do të mungojë për disa javë për shkak të një lëndimi muskulor, që e ka detyruar të qëndrojë jashtë fushës.
Ylli i Kosovës ka pësuar një problem në kofshë dhe pas ekzaminimeve mjekësore, është konfirmuar se bëhet fjalë për një dëmtim muskulor. Koha e rikuperimit pritet të jetë nga dy deri në tre javë.
Kjo është një goditje e rëndë për trajnerin Cesc Fabregas dhe skuadrën e Comos, që po luftojnë për një vend në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm.
🔵 Como suffer a huge blow as Mergim Vojvoda is ruled out for 2-3 weeks with a thigh injury! 🤕
The full-back missed their Coppa Italia clash and will be a massive loss for Cesc Fabregas' side. 🏥
Vojvoda ka qenë një nga lojtarët kyç të ekipit këtë sezon, duke regjistruar 31 paraqitje në Serie A dhe Kupën e Italisë. Ai ka kontribuar me dy gola dhe dy asistime, duke dëshmuar rëndësinë e tij si në aspektin defensiv ashtu edhe në atë ofensiv.
Mungesa e tij vjen në një moment vendimtar për Comon, që vazhdon të jetë në garë për kualifikim në Evropë. Çdo ndeshje në këtë fazë të sezonit është jetike dhe mungesa e një lojtari kaq të rëndësishëm mund të komplikojë objektivat e skuadrës.
Tashmë, Fabregas do të duhet të gjejë alternativa për të mbuluar boshllëkun e lënë nga Vojvoda, teksa skuadra përgatitet për ndeshjet vendimtare të fundit të sezonit./Telegrafi/