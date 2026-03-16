Como anti-italiane - vetëm një lojtar ka luajtur këtë sezon dhe atë një minutë
Como aktualisht është në vendin e katërt dhe tani për tani do të kualifikohej për në Ligën e Kampionëve, por një statistikë e habitshme tregon se ata kishin vetëm një italian në fushë dhe atë për një minutë në Serie A këtë sezon.
Cesc Fabregas dhe pronarët e klubit indonezian kanë krijuar një skuadër të fortë, vetëm dy vjet pasi fituan promovimit nga Serie B.
Fitorja e tyre 2-1 ndaj Romës i vendosi ata në vendin e katërt, duke mposhtur Giallorossët dhe Juventusin në garën për një vend në Ligën e Kampionëve.
Megjithatë, Como ka gjithashtu më shumë ndikim të huaj në fushë sesa çdo ekip tjetër, siç tregohet nga një analizë statistikore alarmante.
Nga ekipet që luftojnë për Evropën, Atalanta u jep më shumë kohë loje italianëve, me vlerë 10,906 minuta.
Bologna vjen me 9,347 minuta, pastaj Napoli me 9,296 minuta, Interi me 8,711 minuta, Juventusi me 8,657 minuta dhe Roma me 8,474 minuta.
Nga ana tjetër, Cagliari është skuadra që u jep më shumë minuta lojtarëve italianë , duke përfaqësuar 18,868 minuta në Serie A këtë sezon.
Cremonese vijnë të dytët me 16,212 minuta, Fiorentina (14,873 minuta), Pisa (12,895 minuta) dhe Lazio (12,255 minuta).
Udinese luajti në ndeshjen e tyre për 4,787 minuta, Torino 4,438, Verona 4,137, por askush nuk mund të krahasohet me Comon me 1 minutë. /Telegrafi/