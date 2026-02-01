Çmimet Grammy 2026: Performuesit dhe mënyrat për t’i parë live
Ceremonia e 68-të vjetore e ndarjes së çmimeve Grammy do të mbahet të dielën.
Ja çfarë duhet të dini:
Ku mund t’i ndiqni Grammy 2026
Shfaqja kryesore do të transmetohet drejtpërdrejt në CBS.
Abonentët e planit premium të Paramount+ do të mund ta ndjekin ceremoninë live përmes transmetimit online.
Ngjarja, ku ndahen shumica e 95 çmimeve, do të transmetohet drejtpërdrejt në live.grammy.com.
Grammyt mund të ndiqen gjithashtu përmes shërbimeve të televizionit live që përfshijnë CBS në paketën e tyre, si Hulu + Live TV, YouTube TV dhe FuboTV.
Në çfarë ore fillojnë Grammyt?
Shfaqja kryesore fillon në orën 20:00.
Kush është i nominuar?
Kendrick Lamar
Kendrick Lamar kryeson nominimet e Grammy 2026 me nëntë nominime.
Pas tij vijnë Lady Gaga, Jack Antonoff dhe producenti/autori kanadez Cirkut, secili me shtatë nominime.
Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Leon Thomas dhe Serban Ghenea kanë nga gjashtë nominime secili.
Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile dhe Tyler, the Creator kanë nga pesë nominime.
Kush do të performojë?
Të tetë të nominuarit për çmimin 'Artisti i Ri më i Mirë' do të performojnë: Leon Thomas, Olivia Dean, Katseye, The Maraas, Addison Rae, sombr, Alex Warren dhe Lola Young.
Performues të tjerë përfshijnë: Bruno Mars, Rose, Tyler, the Creator, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Clipse dhe Pharrell Williams.
Reba McEntire, Brandy Clark dhe Lukas Nelson do të ngjiten në skenë për 'In Memoriam'.
Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan dhe Slash do të nderojnë Ozzy Osbourne.
Kush do ta prezantojë ceremoninë?
Trevor Noah
Komediani Trevor Noah do të jetë moderatori për të gjashtin vit radhazi.
Ky do të jetë viti i tij i fundit si prezantues i Grammy-ve.
Kush do t’i dorëzojë çmimet?
Ndër prezantuesit në Grammy 2026 do të jenë: Doechii, Harry Styles, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Jeff Goldblum, Karol G, Lainey Wilson, Marcello Hernandez, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah dhe Teyana Taylor. /Telegrafi/