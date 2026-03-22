Çmimet e naftës rriten pasi Irani kërcënon të mbyllë Ngushticën e Hormuzit në përgjigje të kërcënimit të Trump
Çmimet e naftës u rritën të dielën pasi Irani kërcënoi të mbyllë Ngushticën e Hormuzit, për një kohë të pacaktuar në përgjigje të ultimatumit të presidentit Donald Trump që kërkonte rivendosjen e trafikut të naftës përmes rrugës ujore kritike.
Nafta e papërpunuar Brent, çmimi global i referencës, u rrit me 1.69% në rreth 114.09 dollarë për fuçi. Nafta e papërpunuar amerikane u rrit me 2% në 100.29 dollarë. Goldman Sachs tha të premten se çmimet e larta mund të vazhdojnë deri në vitin 2027, transmeton Telegrafi.
Trump tha gjatë fundjavës se Shtetet e Bashkuara do të "shkatërrojnë" termocentralet e Iranit nëse Ngushtica e Hormuzit nuk rihapet deri të hënën në mbrëmje.
Irani u përgjigj se nëse Trump e zbaton kërcënimin, do ta mbyllë plotësisht ngushticën dhe do të refuzojë ta rihapë atë derisa të rindërtohen termocentralet e shkatërruara.
Irani tha gjithashtu se do të shënjestrojë infrastrukturën e energjisë dhe komunikimit të SHBA-së dhe Izraelit në rajon. Lufta në Iran, tani në javën e katërt, ka shkaktuar tashmë çrregullime të mëdha në tregjet globale të naftës, kryesisht për shkak të mbylljes efektive të ngushticës, një nga rrugët më të ngarkuara të transportit të naftës në botë. /Telegrafi/