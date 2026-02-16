Cili është helmi që dyshohet se u përdor për të vrarë Navalnyn?
Lideri i opozitës ruse, Alexei Navalny, u vra duke përdorur një toksinë vdekjeprurëse të gjetur në bretkosat helmuese në Amerikën e Jugut, thanë Mbretëria e Bashkuar dhe disa nga aleatët e saj evropianë.
Gjurmë të epibatidinës u gjetën në mostrat e marra nga trupi i Navalnyt dhe ka shumë të ngjarë të kenë rezultuar në vdekjen e tij në një koloni penale siberiane dy vjet më parë, sipas Ministrisë së Jashtme të Mbretërisë së Bashkuar.
Aleatët thanë se vetëm shteti rus kishte "mjetet, motivin dhe mundësinë" për të përdorur këtë toksinë vdekjeprurëse.
Çfarë është toksina?
Epibatidina është një neurotoksinë natyrale e izoluar nga lëkura e bretkosës helmuese ekuadoriane, sipas ekspertes së toksikologjisë Jill Johnson.
“Ishte 200 herë më e fuqishme se morfina”, tha Johnson, shkruan BBC.
Epibatidina mund të gjendet natyrshëm te ato që njihen si bretkosa helmuese në Amerikën e Jugut, si dhe mund të prodhohet në laborator.
Edhe pse epibatidina është hetuar si qetësues dhimbjesh dhe për lehtësimin e gjendjeve të dhimbshme inflamatore të mushkërive, ajo nuk përdoret klinikisht për shkak të toksicitetit të saj.
Si funksionon helmi i bretkosës?
Ky përbërës i fuqishëm kimik vepron në receptorët nikotinik në sistemin nervor, sipas Johnson.
Meqenëse i stimulon tepër këta receptorë nervorë, nëse dozohet siç duhet, mund të shkaktojë dridhje të muskujve, paralizë, kriza, ritëm të ngadaltë të zemrës, dështim të frymëmarrjes dhe në fund vdekje.
Alastair Hay, profesor i toksikologjisë mjedisore në Universitetin e Leeds, tha se efektet e saj mund të rezultojnë në bllokim të frymëmarrjes dhe se "çdo person i helmuar vdes nga mbytja".
Në kohën e vdekjes së tij, Navalny kishte qenë në burg për tre vjet dhe më vonë ishte transferuar në një koloni penale në Arktik.
Sipas rrëfimeve ruse, 47-vjeçari bëri një shëtitje të shkurtër, tha se ndihej keq, pastaj u rrëzua dhe vdiq. /Telegrafi/