Cilat vende evropiane do të goditen më rëndë nga i nxehti deri në vitin 2100?
Ndërsa rekordet e valëve të të nxehtit thyhen çdo vit në Evropë, vendet në të gjithë kontinentin po goditen rëndë nga ndryshimet klimatike. Megjithatë, vendet mesdhetare nuk po kryesojnë listën siç pritej.
Viti 2025 ishte i treti më i ngrohtë i regjistruar ndonjëherë në Evropë, me marsin që ishte muaji më i ngrohtë i regjistruar ndonjëherë në kontinent, tregojnë të dhënat e reja të Copernicus.
Temperatura mesatare arriti në 10.41 gradë Celsius, që ishte 1.17 gradë Celsius mbi periudhën referuese 1991-2020.
Atlantiku Verior lindor, rajoni i Detit të Veriut që përfshin Britaninë veriore dhe pjesë të Skandinavisë, Mesdheu jugperëndimor dhe Rusia më perëndimore panë temperatura rekord të larta.
Franca, Rusia dhe Rumania janë renditur si vendet kryesore evropiane që do të preken më rëndë nga ngrohja globale deri në vitin 2100, sipas të dhënave të fundit të Korporatës Reinders, shkruan euronews.
Hulumtimi vuri në dukje gjithashtu se klima e butë e Evropës mund të zhduket deri në vitin 2100, pasi çdo vend do të përjetojë valë të rregullta të nxehtësisë që tejkalojnë 36.80 gradë Celsius deri në fund të shekullit.
Studimi analizoi të dhënat e modelimit të klimës, frekuencën e valëve të nxehtësisë dhe temperaturat mesatare kundrejt atyre maksimale në të gjitha vendet evropiane.
“Këta janë tregues të vegjël, por të fuqishëm se sa shpejt po ndryshon klima globale”, tha Gerrit Jan Reinders, CEO dhe ekspert i të dhënave klimatike në Reinders Corporation.
“Të njëjtat forca që nxisin këto ndryshime po e riformësojnë tashmë Evropën, ku ekstremet në rritje të nxehtësisë do të vënë në provë qëndrueshmërinë e infrastrukturës sonë, sistemeve të shëndetit publik dhe mënyrës së jetesë”, shtoi ai.
Franca
Franca renditet si vendi më i prekshëm nga vala e të nxehtit në Evropë, duke përjetuar pesë ngjarje të valës së të nxehtit çdo vit në të ardhmen dhe duke akumuluar 115 ditë kumulative me nxehtësi ekstreme, sipas Reinders.
Vendi i BE-së pritet të përjetojë periudha të valës së të nxehtit me temperatura mesatare deri në 37 gradë Celsius deri në vitin 2100, me gati katër muaj të vitit që mund të kalojnë në kushte të valës së të nxehtit.
Rusia
Rusia përballet me transformimin e dytë më intensiv të valës së nxehtësisë.
Ky vend do të përjetojë dy valë të nxehti vjetore me temperaturën mesatare më të lartë të çdo kombi evropian prej 37.99 gradë Celsius, duke arritur maksimumin prej 39.71 gradë Celsius.
Klima tradicionalisht e ngrirë e Rusisë rrezikon të bëhet pothuajse e panjohur deri në fund të shekullit, sipas studimit.
Evropa Lindore
Evropa Lindore shfaqet si një pikë e nxehtë e papritur e valës së të nxehtit, me Rumaninë në vendin e tretë, Moldavinë në vendin e katërt dhe Bullgarinë në vendin e pestë, duke u renditur përpara vendeve mesdhetare.
Rumania dhe Moldavia do të përballen me tre valë të nxehti në vit, që zgjasin nga 17 ditë secila, ndërsa Bullgaria do të përjetojë dy valë të nxehti vjetore me nga 14 ditë.
Vendet mesdhetare
Në një aspekt më pozitiv, studimi zbuloi se vendet mesdhetare tregojnë qëndrueshmëri “të habitshme” si destinacione tradicionale të nxehta.
Turqia, Greqia dhe Italia u renditën më poshtë se sa pritej, përkatësisht në vendet e 6-ta, 7-ta dhe 10-ta.
Turqia do të përjetojë një valë të nxehti çdo vit, që do të zgjasë 13 ditë kumulative me një temperaturë mesatare prej 37.76 gradë Celsius.
Ndërkohë, Greqia do të përjetojë kohëzgjatjet më të gjata të valëve individuale të të nxehtit me 20 ditë kumulative, por vetëm dy ngjarje në vit me një temperaturë mesatare prej 36.92 gradë Celsius.
Italia renditet më e ulëta në përgjithësi me vetëm një valë të nxehti në nëntë ditë kumulative.
Stresi nga i nxehti është shkaku kryesor i vdekjeve që lidhen me motin dhe mund të përkeqësojë sëmundjet themelore, duke përfshirë sëmundjet kardiovaskulare, diabetin, problemet e shëndetit mendor, astmën, dhe mund të rrisë rrezikun e aksidenteve dhe transmetimin e disa sëmundjeve infektive, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH). /Telegrafi/