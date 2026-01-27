Cilat ushqime rekomandohen për gratë shtatzëna për të zvogëluar të përzierat?
Të përzierat gjatë shtatzënisë, veçanërisht në tremujorin e parë, janë një nga përvojat më të zakonshme për gratë shtatzëna. Edhe pse zakonisht janë të përkohshme, mund ta bëjnë jetën e përditshme shumë më të vështirë. Për fat të mirë, dieta mund të ndihmojë ndjeshëm në lehtësimin e simptomave.
Ushqimet që janë të buta për stomakun dhe të lehta për t’u tretur shpesh japin rezultatet më të mira. Bollguri i ngrohtë ose buka e thjeshtë e thekur mund ta qetësojë stomakun, ndërsa frutat si bananet ose portokajtë ofrojnë energji dhe minerale të nevojshme pa irrituar sistemin tretës.
Gjithashtu, ngrënia e vakteve të vogla dhe të shpeshta gjatë gjithë ditës ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit të sheqerit në gjak dhe parandalon ndjesinë e stomakut bosh, e cila shpesh rrit të përzierat. Hidratimi është gjithashtu thelbësor, kështu që konsumimi i frutave dhe perimeve të freskëta me përmbajtje të lartë uji mund të lehtësojë më tej simptomat.
Ndër ushqimet që rekomandojnë ekspertët janë këto:
Xhenxhefili është një nga aleatët më të famshëm natyrorë kundër të përzierave. Mund të konsumohet si çaj, në formën e xhenxhefilit të sheqerosur ose si shtesë në ‘smoothie’.
Të pasura me kalium dhe lehtësisht të tretshme, bananet ndihmojnë në zëvendësimin e mineraleve të humbura përmes të vjellave dhe ofrojnë një burim të shpejtë energjie pa irrituar stomakun.
Kajsitë e thata, fiqtë ose bajamet, si dhe buka e thekur e thjeshtë, mund të ndihmojnë në parandalimin e ndjesisë së stomakut bosh që shpesh rrit të përzierat. Ushqimet e vogla të vogla gjatë gjithë ditës ndihmojnë në mbajtjen e niveleve të sheqerit në gjak të qëndrueshme.
Bollguri është i butë për stomakun dhe në të njëjtën kohë jep një ndjesi ngopjeje. Bollguri i ngrohtë me pak mjaltë ose fruta mund të jetë një mëngjes i shkëlqyer që qetëson të përzierat.
Kastravecat, shalqiri, portokallet dhe mollët ndihmojnë në hidratim dhe ofrojnë lëndë ushqyese freskuese pa e mbingarkuar stomakun.