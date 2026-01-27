Cilat ushqime nuk duhet t’i mbani në frigorifer
Edhe pse për shumë njerëz, frigoriferi është simbol i freskisë dhe ruajtjes së sigurt të ushqimit, e vërteta është se disa ushqime në të humbasin shijen, strukturën ose edhe prishen më shpejt.
Për shumë njerëz, frigoriferi është vendi i parë që na shkon ndërmend kur duam të ruajmë freskinë e ushqimit. Logjika është e thjeshtë: temperaturat më të ulëta nënkuptojnë prishje më të ngadaltë. Megjithatë, ky zakon është shpesh më shumë çështje rutine sesa njohurie aktuale. Ekspertët e të ushqyerit dhe teknologjisë ushqimore paralajmërojnë se i ftohti nuk është gjithmonë një aleat dhe se disa ushqime në frigorifer humbasin shijen e tyre, ndryshojnë strukturën e tyre ose madje përkeqësohen më shpejt se në temperaturën e dhomës.
Edhe pse duket sikur po ua zgjasim afatin e ruajtjes, në praktikë po bëjmë të kundërtën - po prishim cilësinë, shijen dhe vlerën ushqyese të ushqimit. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz habiten kur mësojnë se disa ushqime të përditshme, të cilat pothuajse automatikisht përfundojnë në frigorifer, nuk duhet të jenë fare aty.
Domatet - I ftohti shkatërron aromën e tyre natyrale dhe ndalon procesin e pjekjes. Rezultati është një strukturë e butë dhe shije e zbehtë. Domatet ruhen më mirë në temperaturë ambienti, larg rrezeve të diellit.
Patatet - Në frigorifer, niseshteja në patate shndërrohet në sheqer, gjë që ndryshon shijen dhe strukturën. Përveç kësaj, gjatë pjekjes mund të ndodhë formimi i komponimeve të padëshirueshme. Vendi ideal është i errët, i thatë dhe i ftohtë, por jo frigoriferi.
Qepët - Lagështia në frigorifer bën që qepët të zbuten dhe të prishen më shpejt, dhe aroma përhapet lehtësisht në ushqime të tjera. Ruajeni në një vend të ajrosur mirë dhe të thatë.
Hudhrat - Ngjashëm me qepët – hudhra bëhet si gome në frigorifer, humbet shijen dhe mund të fillojë të mbijë. Është mirë ta ruani në një qese rrjetë ose letre në temperaturë ambienti.
Bananet - I ftohti ndalon pjekjen dhe shkakton errësimin e lëkurës. Bananet e duan ngrohtësinë - lërini ato në banakun e kuzhinës.