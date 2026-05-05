Cilat janë simptomat e mungesës së kaliumit që shpesh i injorojmë, nuk ka të bëjë gjithmonë me lodhjen
Kaliumi është një mineral kyç për funksionimin e duhur të muskujve, nervave dhe zemrës, por shumica e të rriturve nuk marrin dozën e rekomanduar ditore.
Problemi është se simptomat shpesh mbivendosen me ndjenjat e lodhjes, duke çuar në keqkuptime rreth kësaj gjendjeje.
Dobësi muskulore dhe ngërçe
Siç raporton Healthline, një nga shenjat e para të mungesës së kaliumit janë dhimbjet muskulore dhe dobësia. Meqenëse kaliumi është i përfshirë në transmetimin e impulseve elektrike në muskuj, mungesa e tij shkakton shqetësime në tkurrje.
Dr. Kelly Wood, një endokrinologe, tha për Health: “Kur nivelet e kaliumit bien, muskujt nuk marrin sinjalet e duhura, gjë që çon në dhimbje të dhimbshme”.
Rrahje të parregullta të zemrës
Sipas Klinikës së Clevelandit, hipokalemia mund të shkaktojë aritmi, të cilat pacientët shpesh i përjetojnë si palpitacione ose lodhje të pazakontë. Kjo mund të jetë e rrezikshme sepse zemra ka nevojë për një ekuilibër të qëndrueshëm të elektroliteve për të funksionuar siç duhet.
Kapsllëk dhe probleme me tretjen
Siç raporton Healthline, kaliumi është thelbësor për funksionin e muskujve të lëmuar në traktin tretës. Mungesa e tij mund të ngadalësojë tretjen, duke çuar në kapsllëk. Personat që vuajnë nga kjo gjendje shpesh mendojnë se është thjesht rezultat i një diete të dobët, por në fakt mund të jetë një shenjë e një çekuilibri elektrolitesh.
Lodhje dhe dobësi e shtuar
Sipas WebMD, niveli i ulët i kaliumit ndikon në metabolizmin qelizor, duke ulur efikasitetin e prodhimit të energjisë. Rezultati është një ndjenjë lodhjeje që shumë njerëz e ngatërrojnë me lodhje normale. Dr. Jabeen Begum, një internist, i tha WebMD-së: "Hipokalemia shpesh neglizhohet sepse manifestohet si lodhje e përgjithshme, por në fakt është një çekuilibër serioz i elektroliteve".
Urinim i shpeshtë
Siç raporton Healthline, mungesa e kaliumit mund të ndikojë në funksionin e veshkave, duke çuar në urinim më të shpeshtë. Kjo e përkeqëson më tej gjendjen duke bërë që trupi të humbasë edhe më shumë elektrolite, duke krijuar një rreth vicioz.
Mungesa e kaliumit është një gjendje që shpesh neglizhohet sepse manifestohet si lodhje. Por ndryshe nga lodhja normale, ajo ka simptoma specifike - dhimbje muskulore, aritmi, probleme me tretjen, lodhje të shpeshtë dhe urinim të shtuar. Siç thekson Harvard Health, është gjithashtu e rëndësishme të merren në konsideratë çekuilibrat e elektroliteve kur ndiheni të lodhur kronikisht: "Lodhja nuk është gjithmonë rezultat i stresit; ndonjëherë është një sinjal nga trupi se i mungojnë mineralet thelbësore."